為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    全日空飛到一半機艙冒煙 又是乘客「行動電源」自燃起火

    2025/10/09 14:47 即時新聞／綜合報導
    日本全日空（ANA）一架從沖繩起飛的航班，飛往東京羽田機場途中，驚傳機艙內有乘客的「行動電源」起火冒煙。示意圖。（資料照，歐新社）

    日本全日空（ANA）一架從沖繩起飛的航班，飛往東京羽田機場途中，驚傳機艙內有乘客的「行動電源」起火冒煙。示意圖。（資料照，歐新社）

    日本全日空（ANA）一架從沖繩起飛的航班，飛往東京羽田機場途中，驚傳機艙內有乘客的「行動電源」起火冒煙。根據機組人員通報，火勢很快就被控制，沒有造成人員傷亡，班機仍按原定計畫原定計畫，機長並未改降或折返。

    綜合日媒報導，根據日本國土交通省那霸機場事務所最新報告，這起事件發生在日本時間上午11點（台灣時間上午10點）左右，全日空一架編號NH994航班，載著339名乘客以及11名機組人員，從沖繩那霸機場出發不久，管制塔通報機艙內有起火冒煙的情況。

    機組人員表示，起火原因是一名乘客放在手提行李內的行動電源起火，所幸火勢發生當下就被立即撲滅，機上人員無人受傷，因此機長則按照班機原定航程，繼續飛往羽田機場，目前班機已於日本時間下午1點（台灣時間中午12點）左右抵達東京羽田機場。

    報導指出，近年世界各國客機都有出現類似情況，因此日本國土交通省早在今年7月，向日本國內23家航空公司頒布新規定，乘客不得將行動電源放在座位上方的行李置物櫃，如需充電，應隨身攜帶，最好能放在隨時確認狀態的位置。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播