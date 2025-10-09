全日空飛到一半機艙冒煙 又是乘客「行動電源」自燃起火

全日空飛到一半機艙冒煙 又是乘客「行動電源」自燃起火2025/10/09 14:47 即時新聞／綜合報導
日本全日空（ANA）一架從沖繩起飛的航班，飛往東京羽田機場途中，驚傳機艙內有乘客的「行動電源」起火冒煙。示意圖。（資料照，歐新社）
日本全日空（ANA）一架從沖繩起飛的航班，飛往東京羽田機場途中，驚傳機艙內有乘客的「行動電源」起火冒煙。根據機組人員通報，火勢很快就被控制，沒有造成人員傷亡，班機仍按原定計畫原定計畫，機長並未改降或折返。
綜合日媒報導，根據日本國土交通省那霸機場事務所最新報告，這起事件發生在日本時間上午11點（台灣時間上午10點）左右，全日空一架編號NH994航班，載著339名乘客以及11名機組人員，從沖繩那霸機場出發不久，管制塔通報機艙內有起火冒煙的情況。
機組人員表示，起火原因是一名乘客放在手提行李內的行動電源起火，所幸火勢發生當下就被立即撲滅，機上人員無人受傷，因此機長則按照班機原定航程，繼續飛往羽田機場，目前班機已於日本時間下午1點（台灣時間中午12點）左右抵達東京羽田機場。
報導指出，近年世界各國客機都有出現類似情況，因此日本國土交通省早在今年7月，向日本國內23家航空公司頒布新規定，乘客不得將行動電源放在座位上方的行李置物櫃，如需充電，應隨身攜帶，最好能放在隨時確認狀態的位置。
