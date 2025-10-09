為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    日本48歲男推理作家「好奇女湯」 非法全裸潛入秒被逮

    2025/10/09 18:08 即時新聞／綜合報導
    兵庫縣城崎溫泉的外湯「一之湯」，今（9）日上午傳出有男子非法潛入女子浴場，且被人發現時是全裸狀態。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）

    日本兵庫縣今（9）日發生一起離奇事件，當地一間露天浴池員工在開店進行檢查時，發現女性浴池出現一名全裸男子，嚇得趕緊報警求助。事後警方逮捕這名自稱推理作家的男子，他宣稱是因為「好奇」才付諸行動非法潛入。

    綜合日媒報導，這起事件發生在兵庫縣開業超過1300年的城崎溫泉，一名工作人員在今日上午6點20分左右，進入外湯「一之湯」的女性浴池檢查，未料一進去就發現一名全裸男子在裡面，因此立即通報警方。工作人員回憶，當時這名男子不僅沒有感到慌張，反而一邊淡定穿上衣服與買飲料，一邊跟他說好幾次「對不起」後逃離現場。

    警方獲報展開追查，最終在上午7點半，成功在JR城崎溫泉站前逮捕到非法闖入「一之湯」的男子。根據警方調查，這名48歲男子平時住島根縣松江市，自稱是一名推理作家，被問到犯案動機時，男子向警方供稱，「我對女性浴池感到很好奇，而且我以為當時那裡應該沒有人，所以在未經允許就進去了」，目前警方仍在調查事發經過。

    另據報導指出，「一之湯」每日上午7點才對外開放，在此之前是工作人員進行檢查、清掃等工作的時間，為方便人員進出不會將大門鎖上，推測男子是藉此偷溜進來。

    圖 圖
    圖 圖
