鐵娘子也轉彎？日媒爆準首相高市早苗可能不會赴靖國神社參拜

日媒報導高市早苗正考慮不在本月的秋季例大祭期間前往參拜靖國神社，以避免在上任之初就引發與鄰國的外交風暴。（法新社）

根據法新社引述《讀賣新聞》、《朝日新聞》等多家日媒報導，過去時常參拜靖國神社的日本自民黨新任總裁、準首相高市早苗，正考慮不在本月的秋季例大祭期間前往參拜，以避免在上任之初就引發與鄰國的外交風暴。

由於靖國神社供奉著二戰甲級戰犯，日本首相或內閣官員的參拜向來會引發曾遭日本侵略的中國與南韓強烈憤怒，並視其為日本軍國主義的象徵。

報導引述未具名的自民黨消息人士稱，高市早苗正在權衡參拜可能對與北京、首爾之間外交關係造成的衝擊。

此外，她也對可能引發其最重要盟友美國的批評保持警惕，尤其是在美國總統川普預計將於本月下旬訪問東京的背景下。《讀賣新聞》指出，高市的政治導師、前首相安倍晉三在2013年參拜時，就曾罕見地引發華府方面公開表示「失望」。

除了對外壓力還來自國內。據《朝日新聞》報導，自民黨的長期執政夥伴公明黨，其黨魁齋藤鐵夫在7日與高市會談時，已當面對她包含參拜靖國神社在內的「歷史觀」表達「關切」。

組閣不順 首相選舉恐延後

目前，由於政治獻金醜聞等問題，自民黨與公明黨尚未就新一輪的聯合執政達成協議，已導致原定的首相指名選舉國會會期被推遲。儘管如此，由於在野黨四分五裂，高市早苗仍預計將順利當選，成為日本史上首位女性首相。

安倍晉三之後的三任首相，包括即將卸任的石破茂，在其任內都選擇不親自參拜靖國神社，高市早苗這位鷹派新領袖，是否會為了外交大局而延續此一「慣例」，正備受各界矚目。

