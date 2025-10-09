澳門出境口驚見妙齡女「全裸」搭手扶梯！網驚：輸到脫褲？

一名妙齡女子不知何故全身赤裸，從廣場搭乘手扶梯往出入境口狂奔。（取自連登論壇）

澳門關閘廣場近日出現詭異事件，一名妙齡女子不知何故全身赤裸，從廣場搭乘手扶梯往出入境口狂奔，最後不慎在手扶梯上跌倒導致額頭受傷，她隨後也被送醫治療。相關影片被PO網後，立刻引起港、澳網友熱議。

綜合港媒報導，這起事件發生在本月5日晚間，該名25歲女子從澳門關閘（指連接中國與澳門陸路口岸）廣場跑到出入境處入口，過程中，她在大庭廣眾下赤裸身子，在人來人往的手扶梯上狂奔，看起來像是趕著要出境。

請繼續往下閱讀...

據報導，警方事後證實，該名25歲女子為澳門人士，她在這段過程中因身體不適跌倒，導致額頭受傷，警方獲報後到場協助，已經將她送醫治療。

這段過程也被目擊的民眾拍下PO上香港論壇「連登討論區」，並以標題「澳門關閘突發野外露出」，發布後立刻引發熱議。網友也紛紛留言表示：「連底褲都輸埋？（連內褲都輸掉喔）」、「應該係麥德姆吹走咗佢啲衫褲 見佢跑緊上去執（應該是颱風把他的衣褲吹走了，看他在跑去撿啦）」、「澳門賭場連底褲都唔留返條比人（澳門賭場連內褲都不給人留一條）」、「冇身份證點過關（沒身分證怎麼過關）」。

