美機場「塔台唱空城」！ 機師靠無線電自行協調起降 政府關門衝擊擴大

加州好萊塢伯班克機場的航管塔台6日晚間一度完全淨空、陷入黑暗，客機機師只能罕見地透過公共無線電頻道自行協調起降，引發飛安疑慮。（法新社）

美國聯邦政府停擺危機正嚴重衝擊空中交通！由於大批航管員因無薪工作而集體請病假，全美多個主要機場塔台正上演「空城計」，導致航班大規模延誤。在加州的好萊塢伯班克機場，塔台甚至一度完全淨空，迫使客機機師們回到原始模式，自行透過公共頻道「喊話」協調起降。

據CNN報導，6日在加州的伯班克機場，因排定的航管員集體缺席，塔台被迫關閉長達數小時。在沒有空中交通指揮的情況下，機場的飛安責任，竟完全落在各架飛機的機師肩上。

根據LiveATC.net錄下的航管音頻，塔台關閉後，機師們啟動了名為「共同交通諮詢頻率」（CTAF）的公共頻道。這就像一個「空中聊天室」，所有正要起飛或降落的機師，都必須在此頻道上不斷廣播自己的位置與意圖，自行協調間距。

錄音中可以聽到：「西南航空1591，我們正要穿越8號跑道」、「伯班克空中交通，聯邦快遞1805重型機正下降至9000英呎」。專家形容，這就像十字路口沒有了交警，只剩下紅綠燈，雖然可行，但「危險程度大幅增加」。

航班大亂 芝加哥、休士頓機場皆受害

伯班克的極端情況只是冰山一角。美國聯邦航空總署（FAA）警告，7日晚間，全美最繁忙的芝加哥歐海爾國際機場（O'Hare International Airport），塔台也將有長達9小時人力不足。納什維爾機場（Nashville）的進場管制設施更因人力短缺而被迫關閉5小時，飛往該機場的航班平均延誤長達2小時。休士頓、紐瓦克、拉斯維加斯等地的機場也出現類似狀況。

交通部長達菲（Sean Duffy）證實，請假的航管員人數確實在增加。除非政府能在此之前重新開門，否則航管員們將在10月28日，面臨首次完全領不到薪水的窘境。

