    國際

    美國老婦使用嬌生爽身粉罹癌致死 法院判須賠近300億元

    2025/10/09 13:35 即時新聞／綜合報導
    美陪審團判嬌生須賠因爽身粉而罹癌致死的婦人家屬9.66億美元，嬌生不服將上訴。（路透社資料照）

    美陪審團判嬌生須賠因爽身粉而罹癌致死的婦人家屬9.66億美元，嬌生不服將上訴。（路透社資料照）

    加州居民摩爾（Mae Moore）於2021年過世，享壽88歲，同年她的家人起訴嬌生（Johnson & Johnson），聲稱該公司的嬰兒爽身粉中含有石綿，導致摩爾罹患罕見癌症間皮瘤，陪審團判賠嬌生要支付1600萬美元（約新台幣4.87億元）的補償性賠償金和9.5億美元（約新台幣289.6億元）的懲罰性賠償金，不過嬌生稱該判決震驚且違憲，並計畫上訴。

    《路透》報導，根據法院紀錄，嬌生目前正面臨超過6.7萬起相關訴訟，這些原告聲稱自己在使用嬰兒爽身粉和其他滑石粉產品後被診斷出患有癌症。其中滑石粉導致間皮瘤的訴訟只是少數，絕大多數涉及卵巢癌索賠。

    嬌生一直試圖透過破產來解決訴訟問題，但已經遭聯邦法院三度駁回。同時聲稱「滑石粉導致間皮瘤」的訴訟非上次破產的提案內容。近幾個月來，有許多關於間皮瘤的訴訟已經開庭審理。

    嬌生全球訴訟副總裁哈斯（Erik Haas）表示，原告律師提出「不具科學根據的論點」，而這些論點根本不應該呈現給陪審團。同時強調，嬌生的產品無害且不含石綿，更不會致癌。嬌生於2020年停止在美國販售滑石粉基底的嬰兒爽身粉，轉而販售玉米澱粉為基底的產品。

    摩爾家人的代理律師之一布拉漢姆（Trey Branham）與他的團隊則希望，嬌生能面對這些毫無異議的死亡事件並承擔責任。

