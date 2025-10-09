想都別想！專家打臉川普和平獎大夢 細數其「反諾貝爾」事蹟

專家直言，川普政策背離諾貝爾和平獎核心精神。（路透資料照）

根據《法新社》報導，2025年諾貝爾和平獎將於本週五揭曉，但在一片詭譎的國際局勢中，專家們對一件事卻有高度共識：無論美國總統川普（Donald Trump）多麼想要，他今年都不會贏得這份殊榮。

瑞典國際事務專家瓦倫斯坦（Peter Wallensteen）直言：「不，今年不會是川普。」奧斯陸和平研究所（PRIO）所長葛瑞格（Nina Graeger）更進一步分析，儘管川普自誇締造和平，但他的「美國優先」政策，卻與諾貝爾獎的核心精神完全背道而馳。

葛瑞格指出，川普帶領美國退出國際組織與多邊條約、對盟友與敵手發動貿易戰、威脅對丹麥武力奪取格陵蘭、派遣國民兵進入美國城市，並攻擊學術與言論自由。她表示：「這些政策實際上違背了阿爾弗雷德·諾貝爾遺囑中，關於促進國際合作、國家間友愛與裁軍的意圖。」

諾貝爾委員會主席弗萊德內斯（Jorgen Watne Frydnes）也意有所指地表示，委員會在評選時會考量候選人的「完整人格」。

誰是熱門人選？回歸人權、民主價值

在全球武裝衝突數量創下二戰以來新高之際，今年的和平獎將獎落誰家備受矚目。專家分析，近年獎項有回歸人權、民主、新聞自由等「古典和平價值」的趨勢，因此今年的得主可能「爭議性不大」。

目前呼聲較高的人選包括：

●蘇丹「緊急應變室」：一個在蘇丹戰火與饑荒中，冒著生命危險援助平民的志工網絡。

●尤莉雅（Yulia Navalnaya）：已故俄羅斯克里姆林宮批評者納瓦尼（Alexei Navalny）的遺孀，持續為俄羅斯民主奮鬥。

●國際組織：為挑戰川普主義，獎項也可能頒給聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）、國際法院（ICJ），或「保護記者委員會」（CPJ）等捍衛新聞自由的組織。

然而，分析也指出，諾貝爾委員會也可能像往常一樣，選出一個完全出乎所有人意料的「黑馬」。

