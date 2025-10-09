為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    全球人均泡麵消費量最高的是「這國」 台灣僅排名第8

    2025/10/09 12:17 編譯盧永山／綜合報導
    根據世界泡麵協會（WINA）發布的數據，越南2024年的人均泡麵消費量為81包，居全球之冠。（彭博示意圖）

    根據世界泡麵協會（WINA）發布的數據，越南2024年的人均泡麵消費量為81包，居全球之冠。（彭博示意圖）

    南韓《朝鮮日報》報導，根據世界泡麵協會（WINA）9日發布的數據，南韓民眾去年吃掉41億包泡麵，以5175萬人口計算，人均消費量為79.2包，落後越南的81包，居全球第2多；台灣則名列第8，人均消費量為40包。

    南韓泡麵消費量穩定成長，2021年為37.9億包，2022年為39.5億包，2023年為40.4億包，2024年消費量比前1年增加了1.4%。

    南韓在2020年之前一直保持全球人均泡麵消費量第一的位置，但越南自2021年以來一直處於領先地位。越南2024年的人均泡麵消費量為81包，其1億人口消費了81.4億包。然而，越南的人均泡麵消費量較2021年的88包下降了7包。

    繼越南、南韓之後，人均泡麵消費量最高的國家依序為泰國（57包）、尼泊爾（54包）、印尼（52包）、日本（47包）、馬來西亞（47包）、台灣（40包）、菲律賓（39包）、中國（含香港，31包）。

    2024年全球泡麵消費量也創下1230.7億包的歷史新高，較去年同期成長2.4%。這得歸功於全球通膨背景下，泡麵價格相對實惠、食用方便，需求不斷成長。

    從國家來看，中國及香港是泡麵銷量最大的市場，銷量達438億包，為南韓（41億包）的 10.7倍。其次依序是印尼（143.7億包）、印度（83.2億包）、越南（81.4億包）、日本（59億包）、美國（51.5億包）、菲律賓（44.9億包）、南韓（41億包）、泰國（40.8億包）、奈及利亞（30億包）。

