為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    枕邊人是間諜？美外交官與「中共高幹之女」交往 隱瞞戀情遭開除

    2025/10/09 12:12 編譯陳成良／綜合報導
    美國國務卿魯比歐（左）與總統川普（右）在白宮一場會議中交頭接。川普政府正加強內部安全管控以反制潛在的中國間諜活動，近日開除了一名承認其中國籍女友「可能是間諜」的外交官。（法新社資料照）

    美國國務卿魯比歐（左）與總統川普（右）在白宮一場會議中交頭接。川普政府正加強內部安全管控以反制潛在的中國間諜活動，近日開除了一名承認其中國籍女友「可能是間諜」的外交官。（法新社資料照）

    根據法新社報導，美國國務院8日證實，已開除一名外交官，原因是他隱瞞了與一名具有中國共產黨背景的中國籍女性的戀愛關係。

    國務院發言人皮格特（Tommy Pigott）表示：「國務院已正式終止該名外交官的僱傭關係，他承認隱瞞了與一名和中國共產黨有已知關聯的中國公民的戀愛關係。」

    國務院指出，該名未被透露姓名的男性官員，在鏡頭前承認他的伴侶的父親是「不折不扣的共產黨員」，而女方本人「可能是個間諜」，但他並未說明是否有任何關於間諜活動的證據。

    皮格特強調：「對於任何被抓到破壞我國國家安全的員工，我們將維持零容忍政策。」

    川普「忠誠令」下首位犧牲者

    據悉，這是自美國總統川普重返白宮後，首位因其簽署的「忠誠行政命令」而被解職的已知案例。該命令要求所有政府雇員必須「忠實執行總統的政策」。

    報導指出，此舉再次凸顯了美中兩國在情報領域的激烈對抗。美國今年稍早便已宣布，將限制在中國工作的美國政府雇員與當地人建立戀愛關係，此一罕見的措施被形容為讓人想起冷戰時期的嚴格規定。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播