枕邊人是間諜？美外交官與「中共高幹之女」交往 隱瞞戀情遭開除

美國國務卿魯比歐（左）與總統川普（右）在白宮一場會議中交頭接。川普政府正加強內部安全管控以反制潛在的中國間諜活動，近日開除了一名承認其中國籍女友「可能是間諜」的外交官。（法新社資料照）

根據法新社報導，美國國務院8日證實，已開除一名外交官，原因是他隱瞞了與一名具有中國共產黨背景的中國籍女性的戀愛關係。

國務院發言人皮格特（Tommy Pigott）表示：「國務院已正式終止該名外交官的僱傭關係，他承認隱瞞了與一名和中國共產黨有已知關聯的中國公民的戀愛關係。」

國務院指出，該名未被透露姓名的男性官員，在鏡頭前承認他的伴侶的父親是「不折不扣的共產黨員」，而女方本人「可能是個間諜」，但他並未說明是否有任何關於間諜活動的證據。

皮格特強調：「對於任何被抓到破壞我國國家安全的員工，我們將維持零容忍政策。」

川普「忠誠令」下首位犧牲者

據悉，這是自美國總統川普重返白宮後，首位因其簽署的「忠誠行政命令」而被解職的已知案例。該命令要求所有政府雇員必須「忠實執行總統的政策」。

報導指出，此舉再次凸顯了美中兩國在情報領域的激烈對抗。美國今年稍早便已宣布，將限制在中國工作的美國政府雇員與當地人建立戀愛關係，此一罕見的措施被形容為讓人想起冷戰時期的嚴格規定。

