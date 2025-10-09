牽制中國！ 菲律賓擬引進至少3艘日本中古護衛艦

菲律賓海軍司令艾茲伯里塔7日透露，日本政府正考慮向菲國出口即將退役的阿武隈級護衛艦。（圖擷自Wiki）

菲律賓海軍司令艾茲伯里塔（Jose Ma. Ambrosio Ezpeleta）近日透露，日本政府正考慮向菲律賓出口海上自衛隊退役的阿武隈級護衛艦；菲方則希望至少購買3艘該型軍艦。

《共同社》報導，艾茲伯里塔7日在菲律賓參議院委員會會議中發表了上述言論。面對中國不顧海牙國際法庭仲裁，不斷在南海擴張的野心，日本與菲律賓當局近年開始推進國防關係，強化海上安全合作。

阿武隈級護衛艦全長109公尺，標準排水量2000噸，全部6艘均在1989年至1993年期間開始服役。由於已服役多年，日本政府計畫安排退役，菲律賓被視為主要的移轉對象。

艾茲伯里塔7日向委員會介紹稱，因日本國內防衛裝備（國防裝備）移轉3原則限制高殺傷力武器出口，預計將拆除部分裝備後移轉。

出口若成真，將是日本護衛艦首度出口。日本政府對菲律賓出口中古護衛艦一事，是日本防衛大臣中谷元與菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）6月在新加坡舉行會談時達成的協議。

