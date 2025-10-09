川普稱哈瑪斯劫持人質將於13日回歸 並力推加薩重建藍圖

美國總統川普18日表示，他相信在以色列和哈瑪斯達成停火協議後，所有被關押在加薩的人質將被釋放。（法新社）

美國總統川普18日表示，他相信在以色列和哈瑪斯達成停火協議後，所有被關押在加薩的人質將被釋放，並強調加薩將會重建。

根據法新社報導，川普在接受福克斯新聞（Fox News）電話採訪時說「為了釋放人質，我們已經做了很多工作。我們認為他們（人質）13日都會回來，包括遇難者遺體。」

川普指出，讓以色列和哈瑪斯達成停火協議不僅是加薩問題，更是中東的和平。川普補充，他相信伊朗將參與整個和平進程。

川普聲稱，全世界已經團結在該協議周圍，該協議對以色列、穆斯林、阿拉伯國家等都大有裨益。

川普表示，加薩將會重建，該地區附近其他國家也將幫助它重建，因為它們不僅擁有巨大財富，還希望看到這種情況發生。

川普指出，美國也將參與幫助加薩重建的行動，並幫助加薩保持和平。

值得注意的是，川普過去就一直暗示，如果加薩的緊張局勢得到緩解，最終可能會被重建成1個繁榮的中心。

