為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普稱哈瑪斯劫持人質將於13日回歸 並力推加薩重建藍圖

    2025/10/09 11:51 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國總統川普18日表示，他相信在以色列和哈瑪斯達成停火協議後，所有被關押在加薩的人質將被釋放。（法新社）

    美國總統川普18日表示，他相信在以色列和哈瑪斯達成停火協議後，所有被關押在加薩的人質將被釋放。（法新社）

    美國總統川普18日表示，他相信在以色列和哈瑪斯達成停火協議後，所有被關押在加薩的人質將被釋放，並強調加薩將會重建。

    根據法新社報導，川普在接受福克斯新聞（Fox News）電話採訪時說「為了釋放人質，我們已經做了很多工作。我們認為他們（人質）13日都會回來，包括遇難者遺體。」

    川普指出，讓以色列和哈瑪斯達成停火協議不僅是加薩問題，更是中東的和平。川普補充，他相信伊朗將參與整個和平進程。

    川普聲稱，全世界已經團結在該協議周圍，該協議對以色列、穆斯林、阿拉伯國家等都大有裨益。

    川普表示，加薩將會重建，該地區附近其他國家也將幫助它重建，因為它們不僅擁有巨大財富，還希望看到這種情況發生。

    川普指出，美國也將參與幫助加薩重建的行動，並幫助加薩保持和平。

    值得注意的是，川普過去就一直暗示，如果加薩的緊張局勢得到緩解，最終可能會被重建成1個繁榮的中心。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播