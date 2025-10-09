為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    友邦元首超狂！帛琉總統潛水受訪 訪問他的竟是「美人魚」

    2025/10/09 11:22 編譯陳成良／綜合報導
    台灣友邦帛琉總統惠恕仁（左）身穿潛水裝備，在水下與扮成「美人魚」的愛沙尼亞游泳選手利瓦德（右）進行對話。（圖：帛琉總統辦公室）

    台灣友邦帛琉總統惠恕仁（左）身穿潛水裝備，在水下與扮成「美人魚」的愛沙尼亞游泳選手利瓦德（右）進行對話。（圖：帛琉總統辦公室）

    根據法新社報導，台灣的太平洋友邦帛琉，其總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）為喚起全球對海洋保育的重視，近日達成了一項「潛入新深度」的創舉——成為世界上第一位在完全潛入水中的情況下，接受現場專訪的國家元首。

    更奇特的是，這場在巨硨磲貝旁進行的專訪，採訪者並非記者，而是一位由愛沙尼亞籍奧運游泳選手默爾·利瓦德（Merle Liivand）所扮演的「美人魚」。

    靠「光」說話 聲音雖卡卡但誠意滿滿

    帛琉總統辦公室表示，這場水下對話是透過一種名為「LiFi通話面罩」（LiFi Talking Mask）的新技術來實現的，該技術利用光來在水下傳輸聲音。

    然而，根據主辦單位釋出的影片，略帶雜音與斷斷續續的音訊顯示，這項「黑科技」可能仍處於開發階段，但無損此舉的象徵意義。

    深受海平面上升威脅的帛琉，是一個由約340個島嶼組成的群島國家，惠恕仁總統曾坦言，他國家的一些環礁可能在未來幾年內就會消失。他在完成潛水後表示：「帛琉一直以來都相信對海洋的永續利用。這已寫入我們的DNA中。」

    環保公關花招百出 馬爾地夫曾開「水下內閣會議」

    利用「下水」來吸引媒體對氣候變遷議題的關注，已成為島國領袖的創意公關策略。2009年，時任馬爾地夫總統納希德（Mohamed Nasheed）就曾率領所有內閣官員，穿上潛水裝備在水下召開內閣會議，轟動全球。2019年，前塞席爾總統佛爾（Danny Faure）也曾搭乘潛水器，在印度洋深處進行專訪。

    惠恕仁（左）5月間來台國是訪問，賴清德總統以軍禮歡迎。（總統府提供）

    惠恕仁（左）5月間來台國是訪問，賴清德總統以軍禮歡迎。（總統府提供）

