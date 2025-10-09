為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    以哈和平協議細節曝光 20名人質換2000囚犯、以軍部分撤退

    2025/10/09 10:36 編譯陳成良／綜合報導
    在美國總統川普宣布以色列與哈瑪斯達成第一階段停火協議後，聚集在特拉維夫「人質廣場」的民眾爆發出歡呼。（路透）

    在美國總統川普宣布以色列與哈瑪斯（Hamas）達成第一階段和平協議後，更多關於這份歷史性協議的具體內容浮出水面。根據法新社引述哈瑪斯官員及知情人士的說法，協議的核心是「人質換囚犯」，以及以色列軍隊的部分撤退。

    人質換囚犯、援助換撤軍

    協議細節指出，哈瑪斯將釋放20名仍在世的以色列人質，以換取以色列釋放2000名巴勒斯坦囚犯，其中包括250名被判處無期徒刑的重刑犯。整個交換行動預計將在協議執行後的72小時內完成。

    與此同時，以色列軍隊將配合人質交換的進程，同步將部隊撤退至一條「協議同意的界線」。而在人道援助方面，協議規定停火生效後的前五日，每日將有至少400輛援助卡車進入已瀕臨饑荒的加薩走廊，數量之後還會再增加。此外，因戰爭而流離失所的加薩北部居民，也將被允許立即返回家園。

    9日正式簽署 隨即啟動第二階段談判

    據悉，這份由美國、卡達、埃及與土耳其共同斡旋的協議，將於9日在埃及正式簽署，以色列總理納坦雅胡也將在同日召集內閣進行批准。

    哈瑪斯官員表示，關於解除武裝、以色列完全撤軍等更長遠的「第二階段」和平談判，將在第一階段協議執行後「立即展開」，為結束這場長達兩年的血腥衝突，邁出關鍵的第一步。

