    國際

    因應美國資助減少 聯合國將削減25％全球維和部隊

    2025/10/09 12:01 編譯謝宜哲／綜合報導
    位聯合國高級官員8日稱，因美國最近削減對聯合國的資助，聯合國將削減25％維和部隊。圖為美國總統川普與聯合國秘書長古特雷斯。（路透）

    位聯合國高級官員8日稱，因美國最近削減對聯合國的資助，聯合國將削減25％維和部隊。圖為美國總統川普與聯合國秘書長古特雷斯。（路透）

    聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）7日與主要捐助國代表舉行會晤，決定對全球維和部隊進行重大改革。1位聯合國高級官員8日稱，因美國最近削減對聯合國的資助，聯合國將削減25％維和部隊。

    根據美聯社報導，該官員8日與記者的私下會議中表示，為因應美國資助減少，聯合國部署於全球9個特派團的5萬多名維和人員中，約有1.3萬至1.4萬名軍警人員將被遣返回國。

    除了縮減規模外，維和部隊預算也將減少。聯合國計畫今年將維和部隊的預算削減約15%。

    聯合國193個成員國均有法律義務繳納其應負擔的維和經費。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）認為，雖然聯合國維和預算僅佔全​​球軍費開支約0.5%，但其仍然是建立國際和平與安全的最有效、最具成本效益的工具。

    對此美國抱持不同看法。美國駐聯合國大使沃爾茲（Mike Waltz）和其他川普政府官員認為，聯合國預算和機構臃腫冗長，並承諾在國務院評估每個聯合國機構或計畫的有效性之前，不會進一步提供任何資金。

    另外川普1月開啟第二總統任期後，下令對聯合國和其他多邊機構進行審查，導緻美國切斷與聯合國教科文組織、世界衛生組織的聯繫，同時重新評估對其他機構的資助。

