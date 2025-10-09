地球發燒！今年9月再創「史上第三熱」紀錄 逼近1.5°C警戒線

9月間在炎熱的東京街頭，一名男子站在水霧系統下降溫。（法新社）

根據法新社報導，歐盟的「哥白尼氣候變遷服務」（Copernicus Climate Change Service）9日宣布，全球剛經歷了有紀錄以來第三熱的九月，顯示全球平均溫度連續多月在歷史高點徘徊。

數據顯示，今年的9月雖然未打破2023年創下的同月最高溫紀錄，但僅比去年同期略為涼爽。更令人警惕的是，今年九月的全球均溫，已比工業革命前的平均水平高出了1.47°C。

請繼續往下閱讀...

科學家警告，像這樣看似微小的增溫，都可能對地球造成巨大影響。溫度的每一分升高，都會進一步破壞地球的穩定性，提高極端氣候事件的風險，並可能觸發具有毀滅性的氣候「引爆點」（tipping points）。

哥白尼氣候部門的戰略主管伯吉斯（Samantha Burgess）表示：「全球溫度的背景大致相同，持續偏高的陸地與海洋表面溫度，反映了溫室氣體在大氣中累積的持續影響。」

連三年破紀錄 科學家：或為12萬年來最熱

科學家普遍預測，在人類自工業革命以來大規模燃燒化石燃料的影響下，2025年將成為繼2024年與2023年之後，史上第三熱的一年。

在下個月聯合國氣候談判於巴西登場前夕，這項數據無疑為各國帶來更大壓力。目前，全球主要經濟體的減排速度，遠不足以避免氣候變遷的最壞影響，許多國家甚至仍在批准新的石油、煤炭與天然氣計畫。

哥白尼的紀錄可追溯至1940年，但透過對冰芯、樹木年輪與珊瑚骨骼等數據的分析，科學家得以將結論擴展至更久遠的過去。他們認為，當前這個時期，很可能是地球在過去12萬5千年以來最熱的階段。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法