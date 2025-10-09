英警確認猶太會堂襲擊者 宣誓效忠伊斯蘭國

英國曼徹斯特2日發生猶太會堂攻擊案，導致3死3傷。圖為在該教堂外舉行抗議活動的民眾。（美聯社）

英國曼徹斯特（Manchester）2日發生猶太會堂攻擊案，導致3死3傷，死者中包括襲擊者夏邁（Jihad Al-Shamie）。英國警方8日表示，夏邁發動襲擊時有宣誓效忠伊斯蘭國（Islamic State）。

根據美聯社報導，英國西北反恐警察表示，夏邁在曼徹斯特希頓公園猶太會堂外駕駛汽車衝撞行人，持刀襲擊他們，還試圖強行闖入會堂。在警方趕赴現場時，夏邁撥打英國緊急求助電話999，聲稱對此次襲擊負責，並宣示效忠伊斯蘭國。

66歲的克拉維茨（Melvin Cravitz）和53歲的道爾比（Adrian Daulby）在襲擊中喪生，襲擊者夏邁也被警方開槍擊斃。另有3名男子傷勢嚴重，目前仍在住院治療。

英國西北反恐警察指出，調查讓他們更加確信，夏邁確實受到極端伊斯蘭主義意識形態的影響。

英國警方正在努力確定襲擊者是否單獨行動，並在大曼徹斯特（Greater Manchester）逮捕3名男子和3名女子，他們涉嫌「實施、準備和煽動恐怖主義行為」。

英國法院4日批准警方將其中4名嫌疑人拘留5天。男性嫌疑人年齡分別為30歲和32歲，女性嫌疑人年齡分別為46歲和61歲。警方稱，1名18歲女性和1名43歲男性嫌疑人已於週末獲釋，另有2名嫌疑人計畫於8日晚些時候獲釋。

警方尚未確認被捕人員身分，也未透露他們與夏邁關係。

此次襲擊為英國猶太社區帶來重創，並加劇批評以色列與反猶太主義之間界限的爭論。

據為英國猶太人提供建議和保護的慈善機構社區安全信託（Community Security Trust）稱，自2023年10月7日哈瑪斯襲擊以色列，以及以色列隨後在加薩發動攻擊後，英國記錄的反猶太事件急劇增加。

