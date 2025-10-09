為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    英警確認猶太會堂襲擊者 宣誓效忠伊斯蘭國

    2025/10/09 10:19 編譯謝宜哲／綜合報導
    英國曼徹斯特2日發生猶太會堂攻擊案，導致3死3傷。圖為在該教堂外舉行抗議活動的民眾。（美聯社）

    英國曼徹斯特2日發生猶太會堂攻擊案，導致3死3傷。圖為在該教堂外舉行抗議活動的民眾。（美聯社）

    英國曼徹斯特（Manchester）2日發生猶太會堂攻擊案，導致3死3傷，死者中包括襲擊者夏邁（Jihad Al-Shamie）。英國警方8日表示，夏邁發動襲擊時有宣誓效忠伊斯蘭國（Islamic State）。

    根據美聯社報導，英國西北反恐警察表示，夏邁在曼徹斯特希頓公園猶太會堂外駕駛汽車衝撞行人，持刀襲擊他們，還試圖強行闖入會堂。在警方趕赴現場時，夏邁撥打英國緊急求助電話999，聲稱對此次襲擊負責，並宣示效忠伊斯蘭國。

    66歲的克拉維茨（Melvin Cravitz）和53歲的道爾比（Adrian Daulby）在襲擊中喪生，襲擊者夏邁也被警方開槍擊斃。另有3名男子傷勢嚴重，目前仍在住院治療。

    英國西北反恐警察指出，調查讓他們更加確信，夏邁確實受到極端伊斯蘭主義意識形態的影響。

    英國警方正在努力確定襲擊者是否單獨行動，並在大曼徹斯特（Greater Manchester）逮捕3名男子和3名女子，他們涉嫌「實施、準備和煽動恐怖主義行為」。

    英國法院4日批准警方將其中4名嫌疑人拘留5天。男性嫌疑人年齡分別為30歲和32歲，女性嫌疑人年齡分別為46歲和61歲。警方稱，1名18歲女性和1名43歲男性嫌疑人已於週末獲釋，另有2名嫌疑人計畫於8日晚些時候獲釋。

    警方尚未確認被捕人員身分，也未透露他們與夏邁關係。

    此次襲擊為英國猶太社區帶來重創，並加劇批評以色列與反猶太主義之間界限的爭論。

    據為英國猶太人提供建議和保護的慈善機構社區安全信託（Community Security Trust）稱，自2023年10月7日哈瑪斯襲擊以色列，以及以色列隨後在加薩發動攻擊後，英國記錄的反猶太事件急劇增加。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播