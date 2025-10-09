和平降臨？川普宣布以哈達成協議 哈瑪斯將釋放所有人質

納坦雅胡（右）上月29日赴白宮會見川普。（路透）

根據美國哥倫比亞廣播公司（CBS News）報導，美國總統川普8日宣布，以色列與哈瑪斯（Hamas）已達成一項協議，哈瑪斯將釋放所有剩餘人質，以換取以色列將部隊撤退至「協議同意的界線」。這項協議被視為結束長達兩年血腥戰爭的和平計畫「第一階段」。

川普在其社群平台「Truth Social」上興奮地寫道：「這對阿拉伯與穆斯林世界、以色列、所有周邊國家，以及美利堅合眾國而言，是偉大的一天。」他更引用聖經金句稱：「締造和平者有福了！」

最快下週一放人 協議細節曝光

一名白宮高階官員透露了協議的具體時間表，以色列內閣將於週四對協議進行投票，若通過，以色列軍方需在24小時內撤軍至協議線；隨後，哈瑪斯將有72小時的時間釋放人質。人質最快可能在下週一（13日）獲釋。

卡達總理顧問安薩里（Majed al-Ansari）也證實協議達成，稱其將「終結戰爭、釋放以色列人質與巴勒斯坦囚犯，並讓援助進入」。以色列總理納坦雅胡也發表簡短聲明稱這是「以色列的大日子」，將召集政府批准協議，「帶我們所有親愛的人質回家」。

哈瑪斯罕見感謝川普

哈瑪斯方面也發布聲明證實達成協議，在感謝卡達、埃及與土耳其等國調解的同時，更罕見地特別「感謝川普總統的努力」，並呼籲川普確保以色列「完全遵守協議條款」。

這項宣布的前幾個小時，川普才在白宮一場活動中，公開念出國務卿魯比歐遞給他的紙條，上面寫著談判代表「非常接近達成協議」，且很快就會「需要他（總統）」。

這場在埃及舉行的間接談判，是在川普一週多前提出20點和平計畫後啟動的。自哈瑪斯於2023年10月7日發動恐怖攻擊、引爆這場已造成超過6.7萬巴勒斯坦人死亡的戰爭以來，和平的曙光似乎首度降臨。

