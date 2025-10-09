為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美襲涉嫌運毒船隻引爭議 官員稱川普政府未提供實質證據

    2025/10/09 10:07 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國官員透露，川普政府尚未向國會提供實質證據，證明之前襲擊的船隻確實運載毒品。圖為美國總統川普。（美聯社）

    美國官員透露，川普政府尚未向國會提供實質證據，證明之前襲擊的船隻確實運載毒品。圖為美國總統川普。（美聯社）

    美國之前對至少4艘涉嫌販毒船隻發動襲擊，其中3艘船據稱來自委內瑞拉。但有美國官員近期透露，川普政府尚未向國會提供實質證據，證明美軍在一系列致命襲擊中瞄準的船隻確實載有毒品。

    根據美聯社報導，隨著民主黨與共和黨對襲擊船隻事件的不滿情緒日益高漲，參議院8日否決1項戰爭權力決議。該決議要求總統在對販毒集團進行進一步軍事打擊前，必需獲得國會的授權。

    2位知情美國官員表示，川普政府僅提到總統川普和國防部長赫格塞斯在社群媒體上發布的非機密襲擊影片片段，但尚未提供船隻載有毒品的「確鑿證據」。

    其中1位知情官員指出，川普政府也未解釋為何在某些情況下炸毀船隻，而在其他時候卻按照慣例攔截船隻並查獲毒品。

    雖川普政府在1份追溯性備忘錄中為上個月的1次襲擊辯護，稱販毒集團為非法戰鬥人員，並強調美國正與他們處於武裝衝突之中。但該聲明反而引發人們對川普打算如何使用其戰爭權力的質疑。

    另外美國官員和1位知情人士透露，川普在製定打擊疑似販毒集團船隻策略時，基本上繞過傳統跨部門程序。

    他們聲稱，包括美國國務卿魯比歐、副國務卿蘭道蘭道（Christopher Landau）和白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）在內的一小群高級政府官員推動實施致命襲擊。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

