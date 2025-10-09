為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    頻闖機場領空！德國新法授權警方擊落非法無人機

    2025/10/09 09:10 即時新聞／綜合報導
    德國將賦予警方擊落非法無人機的權力，應對近期無人機大規模擾亂歐洲各地機場的情況。（法新社資料照）

    德國將賦予警方擊落非法無人機的權力，應對近期無人機大規模擾亂歐洲各地機場的情況，部分歐洲領導人將其歸咎於俄羅斯發動的「混合戰」手段。

    《路透》報導，新法規已於8日獲德國內閣同意，正等待國會批准，當中明確授權警方擊落侵犯德國領空的無人機，包括在面臨嚴重威脅或嚴重損害的情況下將其擊落。擊落無人機的技術將包括利用雷射或干擾訊號、切斷無人機控制或導航路徑。

    德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）8日在社群媒體平台X上表示，無人機正威脅德國安全，「我們不會允許這種情況發生。我們正加強聯邦警察的權力，以便將來能夠更迅速發現和應對無人機。」

    本月3日，德國第二大機場慕尼黑機場（Munich Airport）因目擊無人機，導致逾20架航班取消、逾萬名旅客滯留。德國政府於是推出上述法規。

    梅爾茨強調，俄羅斯是3日多架無人機闖入德國領空的幕後黑手，但無人機均未攜帶彈藥、只進行偵察。莫斯科自2022年全面入侵烏克蘭後，歐盟領導人已將俄羅斯視為對歐陸安全的重大威脅。

    歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）8日在歐洲議會指出，無人機事件已構成混合戰手段，意圖動搖歐洲社會穩定並削弱對烏克蘭的支持。

