加州12死野火真兇竟是他！Uber司機「賊喊捉賊」3週後一句話露餡

今年一月，「帕利塞德野火」（Palisades Fire）肆虐後的洛杉磯富人區景象，原本的濱海豪宅在日落餘暉下只剩一片焦黑廢墟。這場造成12人死亡的毀滅性大火，近日被證實為人為縱火。（美聯社）

根據美聯社報導，美國加州今年一月造成12人死亡、重創洛杉磯富人區的「帕利塞德野火」（Palisades Fire），案情出現重大突破。聯邦當局週三宣布，已逮捕29歲的嫌犯強林德克奈特（Jonathan Rinderknecht），而他之所以曝光，竟是因為他假扮熱心民眾報案，卻在接受調查時說溜嘴。

林德克奈特7日在佛羅里達州落網，8日已在奧蘭多首次出庭。他被控惡意縱火破壞等罪名，將面臨至少五年的監禁。

請繼續往下閱讀...

一把火悶燒一週 釀成滔天巨災

檢方指出，居住在該地區、案發時擔任Uber司機的林德克奈特，在元旦當天於一條登山步道上，用打火機點燃植被引發了一場小火。這場火在地底下悶燒了近一週後，於1月7日再度復燃，並迅速蔓延成一場吞噬太平洋帕利塞德（Pacific Palisades）與馬里布（Malibu）山坡豪宅區的毀滅性野火，最終造成12人死亡，超過1.7萬棟房屋與建築被毀。

主動受訪、問ChatGPT 反弄巧成拙

案情最關鍵的逆轉，來自嫌犯的「自作聰明」。代理聯邦檢察官比爾·埃賽利（Bill Essayli）在記者會上表示，林德克奈特在縱火後，不僅曾多次撥打911報案，甚至還回到現場觀看並拍攝消防員滅火的過程。

案發三週後，他在主動接受調查時，向探員說出了只有在場人士才會知道的確切起火點資訊，從而暴露了自己。刑事訴狀更指出，他曾用ChatGPT查詢「一根菸蒂是否會引燃火災」，顯然是想為自己製造一個更無辜的脫罪藉口。

調查人員最終在其車內找到了一把與他手機照片中相符的「烤肉式」打火機，成為壓垮他的最後一根稻草。然而，與此案同日爆發、造成19人死亡的另一起「伊頓大火」（Eaton Fire），其起火原因目前仍在調查中。

涉嫌點燃加州「帕利塞德野火」的29歲嫌犯強納森·林德克奈特（Jonathan Rinderknecht）。檢方指控，他在犯案後不僅假扮目擊者報案，更在接受調查時因說溜嘴而暴露身份。（美聯社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法