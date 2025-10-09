連「消極躺平」也被禁！中國再對社群大清洗

中國政府長年在社群網路進行「言論審查」，近年監控力度更是不斷加大，外媒報導指出，除了政治敏感詞彙，近期甚至連許多傳播「躺平文化」的帳號都被禁止。（本報合成）

中國政府長年在社群網路進行「言論審查」，近年監控力度更是不斷加大，外媒報導指出，除了政治敏感詞彙，近期甚至連許多傳播「躺平文化」的帳號都被禁止，報導指這是因中國當局擔心，對社會失望的消極文化最終會轉化成對政府的不滿。

《紐約時報》報導指出，近幾週中國網路監管機構對中國社群媒體進行新一輪的「大清洗」，這項為期2個月的計畫，是由中央網路安全和信息化委員會辦公室（網信辦）於9月底發起，目標則是要清除煽動「過度悲觀情緒」以及宣揚「努力沒用」等失敗主義的思想。

報導指出，近日有提倡「減量工作，減少壓力」的部落客遭到當局懲處，他們的發文提及「支持不婚不生」、「中國生活品質仍落後西方」等內容，社群帳號都在近日遭到封鎖。

包含地方政府和社群媒體平台都迅速採取行動，執行監管機構的命令。微博於上週更表示，已暫停1200多個「散播經濟和政府福利計畫的謠言」的帳號。

中國網路監管機構下令平台移除「用特定的社會事件凸顯出更大社會問題」的新聞，並指責這些新聞是「惡意的曲解」，會加劇人民對社會的憤世嫉俗。中國男星于朦朧上月11日驚傳墜樓身亡，由於他的死引發了人們對娛樂圈權力和腐敗，以及對警方調查透明度的質疑，官方不僅火速結案，也限制了在微博上的相關討論，超過1500個散播于朦朧相關資訊的帳號也遭到封鎖。

中國官媒《央視》在一篇針對此次行動的評論中：「我們都會因工作和生活經歷感到疲憊和焦慮，這些真實的情緒應該被尊重，但不應該為了流量被刻意放大，強調網路不是傾倒負面情緒的平台」。

報導提到，世界各地的官員都在討論如何防止社群媒體煽動憤怒和兩極化，以免這些情緒蔓延為現實世界的暴力或傷害。中國網路監管機構也使用了類似的措辭，但中國的打擊行動帶有明顯的政治意圖，凸顯當局在面臨經濟不確定性、與美國的激烈競爭以及年輕人日益增長的失望情緒之際，對於不安情緒蔓延的擔憂。

