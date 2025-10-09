2年內第6任！馬克宏將在48小時內任命新總理

法國總統府8日證實，總統馬克宏將在48小時內任命新總理。（路透）

法國總統府8日證實，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）將在48小時內任命新總理，並補充稱，法國正面臨數十年來最嚴重的政治危機，多數議員反對提前舉行國會選舉。

《路透》報導，法國2年內第5任總理勒克努（Sebastien Lecornu）6日公布內閣成員名單數小時後就請辭，成為法國史上最短命政府。

在馬克宏指示下，勒克努與法國中左翼至中右翼的政治領袖進行了進一步協商，試圖化解危機。勒克努8日表示，提前舉行國會選舉的可能性降低，任命新總理是眼下最可能的結果。

法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）在聲明中引述了勒克努的結論稱，「大多數議員反對解散（國會），穩定的基礎仍存在，並可能在12月31日之前通過預算。」

聲明強調，「在此前提下，共和國總統將在未來48小時內任命總理。」

法國政府必須在10月13日前提出2026年財政法案，隨後提交國會，以便在今年12月31日前頒布。然而由於缺乏國會多數席位，馬克宏一直難以推動人事及預算議程。

法國前總理菲力普（Edouard Philippe）近日公開表示，馬克宏應請辭下台並宣布提前舉行總統選舉；法國極右派領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）8日也稱，任何馬克宏任命的新總理她們都不會買單。雷朋所屬的極右派「國民聯盟」（National Rally）目前是國會最大黨。

