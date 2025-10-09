和談再生變數？CNN：哈瑪斯不知道部分已故人質下落

以色列民眾在總理納坦雅胡所屬的右翼聯合黨黨部前抗議，要求停戰並釋放所有人質。（法新社檔案照）

以色列消息人士透露，巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」可能無法找到並歸還加薩走廊境內剩餘的所有已故以色列人質。此事可能使結束戰爭的協議談判更為複雜。

美國有線電視新聞網（CNN）8日獨家報導，3名消息人士表示，以色列政府已知悉，哈瑪斯可能不知道某些已故人質的下落，或無法回收他們的遺體。1名消息人士稱，人數可能在7到9人之間；另一名消息人士則估計，約10至15人。

其中1名消息人士指出，這些評估是基於以色列獲得的情資，以及哈瑪斯和中介者在多輪談判中的訊息。2個評估有所差異的原因仍不清楚。

目前共有20名人質被認為仍然活著，其中2人的狀況令人擔憂。

在埃及度假勝地夏姆錫克鎮（Sharm El-Sheikh）就人質與停火協議的最新談判中，以色列要求歸還所有人質，包括生者與死者，做為結束戰爭的條件。

3名以色列消息人士表示，以色列總理納坦雅胡及其內閣早在好幾個月前，便已得知哈瑪斯不清楚部分已故人質的下落，因此可能無法滿足此一要求。美國也知道這個問題，美方談判代表獲悉，一些人質被加薩的不同派系控制，而哈瑪斯並未完全掌控。

美國國務院近東事務助理國務卿李弗（Barbara Leaf）告訴CNN，「從一開始，哈瑪斯就沒有控制所有人質。」她表示，回收部分已故人質的遺體可能會很困難，「活的人質被回收的可能性要高得多。」

目前仍不清楚這種不確定性將如何影響埃及的關鍵談判。1名以色列消息人士表示，以色列的官方立場是，哈瑪斯對所有已故人質負有責任，並期望全部歸還。該消息人士表示，哈瑪斯可能會利用無法完全歸還已故人質的情況，拖延停火安排的實施，並堅持只有在以色列同意全面從加薩撤軍後，才會歸還所有剩餘人質。

另1名以色列消息人士則擔心，納坦雅胡可能會以此為藉口破壞談判。納坦雅胡的批評者，包括反對派領袖和人質家屬，多次指控他故意削弱結束戰爭的談判，認為他會因為政治原因提出新的條件，尤其在協議即將達成時。

然而，其他消息人士認為，由於美國及區域國家的壓力沉重，納坦雅胡更可能利用這個問題做為談判籌碼，影響最終協議的細節，而非完全破壞美方提出的20點提案架構。

