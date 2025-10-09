為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    川普再攻擊民主黨政敵　籲關押芝加哥市長與伊利諾州長

    2025/10/09 02:15 中央社

    美國總統川普今天升高對民主黨政敵的攻擊，呼籲將芝加哥市長強生（Brandon Johnson）與伊利諾州長普里茨克（JB Pritzker）關進監獄。

    法新社報導，川普在自家社媒「真實社群」（Truth Social）發文表示：「芝加哥市長應該因為未保護移民暨海關執法局（ICE）官員而入獄！州長普里茨克也是！」

    川普政府持續在全美多個由民主黨執政的城市，展開針對非法移民的突襲行動，這些行動通常由蒙面便衣探員執行。

    與此同時，川普也派兵在芝加哥、洛杉磯及華府等城市展開反犯罪行動。反對者批評，川普部署ICE與派兵，以行使威權權力，並透過挑釁引發混亂。

    芝加哥為民主黨票倉，反彈特別強烈。市長強生已宣布設立「ICE禁區」，禁止聯邦當局進入市有財產，並指控共和黨人企圖「重演南北戰爭」。

    普里茨克被視為2028年總統大選潛在民主黨候選人之一，已成為最猛烈的川普批評者之一。他希望檢方調查ICE在芝加哥行動的合法性，並指控川普的行動動機是懲罰政敵。（編譯：陳正健）1141009

    熱門推播