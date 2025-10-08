向以色列提交人質換囚名單 哈瑪斯樂觀看待停火談判

哈瑪斯要求以色列釋放解放巴勒斯坦人民陣線領導人薩阿達特（後排中）。（法新社資料照）

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）與以色列的停火談判略有展。哈瑪斯今（8）日說，他們樂觀看待本次談判，已經向以色列提出人質換囚名單。

《路透》報導，據了解談判情況的巴勒斯坦消息人士透露，被哈瑪斯點名釋放的以色列囚犯包含了部分知名人物，例如巴勒斯坦民族解放運動「法塔赫」（Fatah）領導人巴爾古提（Marwan al-Barghouti），以及武裝組織解放巴勒斯坦人民陣線（Popular Front for the Liberation of Palestine）領導人薩阿達特（Ahmad Saadat）。

巴爾古提與薩阿達特皆因殺害以色列人而被判處無期徒刑，而以色列先前與哈瑪斯進行停火談判時也拒絕釋放他們。

不過哈瑪斯也指出，到目前為止，雙方的間接談判只著重在3個議題上：停火、以軍撤出加薩以及人質囚犯交換協議。

而關於以色列要求哈瑪斯解除武裝的議題，哈瑪斯至今仍拒絕討論。巴勒斯坦消息人士說，只要加薩仍被以色列軍隊占領，哈瑪斯就不會放下武器。

