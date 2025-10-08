動力飛行傘成凶器！佛教點燈節會場遭緬甸軍政府轟炸 至少24平民慘死

圖為6日晚間，緬甸實皆（Sagaing）地區一處佛教節慶集會，遭軍政府以動力傘轟炸後，現場旁1棟建築物的損毀慘狀。（法新社）

緬甸軍政府本週對一場佛教節慶活動發動空襲，造成至少24人死亡、數十人受傷。根據《紐約時報》報導，目擊者與緬甸流亡文人政府指出，軍政府使用一架載人「動力飛行傘」（paramotor）從空中投下炸彈，遇害者包含多名兒童與教師。

這起攻擊發生在6日晚間，地點是緬甸西北部實皆省（Sagaing）昌烏鎮（Chaung U）。當時約100人聚集在田野上點起蠟燭，慶祝佛教光明節（Thadingyut）。

請繼續往下閱讀...

揚聲器太大聲 聽不見「電鋸般」空襲警報

聯合國人權事務高級專員公署（UN High Commissioner for Human Rights）報告指出，緬甸軍政府近年使用噪音如「電鋸」般的動力飛行傘，對平民地區發動攻擊，這種飛行器可搭載士兵和迫擊砲彈。許多居民已學會一聽到這種聲音就立刻躲避。然而，目擊者表示，6日晚間因現場透過揚聲器大聲播放祈禱文，民眾未能及時聽見動力傘逼近的引擎聲，來不及躲避。

炸彈在晚間7點左右直接落入人群中央。這場集會除了慶祝節日，也帶有抗議軍事統治、反對強制徵兵的性質。四小時後，該地區又發生第二次動力傘攻擊，摧毀了1棟學校建築。一個反抗組織「實皆省打擊部隊」（Sagaing Region Strike Forces）表示，該組織一名成員在攻擊中喪生。

緬甸自2021年軍政府政變以來陷入內戰，已造成數萬人死亡、數百萬人流離失所。實皆省是近幾個月軍方與反抗勢力激烈爭奪的區域，軍政府正準備在12月舉行選舉。獨立觀察人士表示，這場選舉不會公平，因為許多反對黨已被取消資格。

國際特赦組織（Amnesty International）緬甸研究員弗里曼（Joe Freeman）指出，軍政府近期可能試圖透過攻擊奪回更多領土，以增加能在選舉中舉行投票的地區數量，提高選舉可信度。6日被轟炸的地區，軍方和叛軍並未積極交戰，攻擊針對的是平民慶典。緬甸軍政府截至8日晚間仍未對此次攻擊發表聲明。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法