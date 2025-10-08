為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    慶典變屠殺！緬甸點燈節示威群眾疑遭軍政府轟炸 傳釀40死含兒童

    2025/10/08 23:00 中央社
    臉書用戶「Yebaw Hlyat Cee」提供的照片顯示，緬甸軍方竟攻擊光明點燈節及抗議群眾，車輛遭炸燒毀。（法新社）

    臉書用戶「Yebaw Hlyat Cee」提供的照片顯示，緬甸軍方竟攻擊光明點燈節及抗議群眾，車輛遭炸燒毀。（法新社）

    緬甸中部市鎮章塢（Chaung-U）昨天傍晚數百人聚集慶祝滿月光明點燈節（Thadingyut）及參加抗議軍政府的活動時，傳遭軍方炸彈攻擊，緬甸媒體及主辦單位人員表示有40人喪命。

    法新社報導，緬甸自從2021年遭到軍方發動政變奪權後，內戰衝突不斷。支持民主的反抗勢力拿起武器與少數民族武裝團體結盟，共同對抗軍政府。

    昨晚活動主辦委員會的1名女性成員今天告訴法新社，這場攻擊發生在晚間7時左右，共造成40多人死亡，當中包含孩童，另有約80人受傷。

    這名女子因安全理由要求匿名，她昨晚不在現場，但今天出席了罹難者喪禮。據她說法，主辦單位當時對人群發出警告，有1/3的人及時逃離；但「很快有1架動力飛行傘從人們正上方飛過」，在人群中央投下2枚炸彈，「孩子們被炸得支離破碎」。

    她表示，後來又有1架動力飛行傘從上空飛過，當它飛離現場後，人們趕忙協助傷者。「直到今天上午，我們還在收集散落在地上的屍塊。」

    1名出席活動的章塢鎮居民證實上述死亡人數。他說，當人們發現有動力飛行傘從頭頂飛過後開始奔逃，「2位我的夥伴就在我面前被炸死」，他今天出席了9位友人的喪禮。

    法新社今晚試圖聯繫緬甸軍政府的1名發言人尋求置評，但仍聯繫不上。

