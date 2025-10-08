以哈衝突2年的教訓 美前眾議員蓋拉格：美應堅決回應中國挑釁

美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」首任主席蓋拉格投書華爾街日報，指出中國正積極準備發動戰爭，美國不能重蹈以色列慘遭哈瑪斯突襲的覆轍，應該果斷應對北京對台灣的挑釁。（路透檔案照）

美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」首任主席、前威斯康辛州共和黨眾議院蓋拉格（Mike Gallagher），7日投書華爾街日報，以巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」2年前突襲以色列為例指出，中國正在積極準備發動戰爭，就如同哈瑪斯在2023年10月7日前的作為，美國不能重蹈覆轍，以為台海戰爭終究只是「明天再說」，應該堅決捍衛「紅線」，果斷應對挑釁。

蓋拉格在文中指出，以色列2年前慘遭哈瑪斯突襲的慘痛經驗，對美國而言是一大警訊，即「假想的戰爭」真的可能發生。即使美方在理智上已經有所準備，長年的相對和平仍可能讓人陷入虛假的安全感，正如以色列軍方從未真正相信哈瑪斯會發動全面入侵，他們將加薩走廊視為一個慢性但可控的問題，應交由外交官與情報人員處理，距離一般民眾的日常關切相去甚遠。

以色列的政治與軍事領袖，在談論與伊朗主導的伊斯蘭軸心「公開衝突」時，也如同美國官員談論中國與台海危機，雖然是「步步進逼的威脅」（pacing threat），但終究是「明天的事」。但蓋拉格說，「明天」最終還是到來。北京正在發出準備戰爭的訊號，明言希望在2027年前具備以武力奪取台灣的能力。前副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）指出，中共正開設新的徵兵中心，大幅提高軍費，領導層甚至公開聲稱「為與美國開戰做準備」。

當然，中共不是哈瑪斯，但正如以色列人在特拉維夫看著哈瑪斯擴充火箭庫存、公開測試邊境防線一樣，美國、日本與台灣也都親眼目睹中國建立侵台艦隊、試探防空體系，「我們還需要什麼證據，才能承認北京確實在備戰？若我們假設戰爭可能就在自己任內爆發，那我們應該做出哪些改變？」

文中指出，以色列曾試圖以經濟誘因馴服哈瑪斯，允許來自卡達的現金流入、核發數千名加薩勞工的工作許可，甚至免費提供電力，儘管明知這些電力用於哈瑪斯的地道網絡。但哈瑪斯並未因此而節制，正如同北韓寧可讓人民挨餓，也不願放棄核武；伊朗的神權政體願意犧牲經濟，只為維持其區域恐怖網絡。

許多美國人出於天真或利益，仍相信可透過市場開放，來安撫北京。但蓋拉格強調，資助對手不會讓他成為你的夥伴，只會讓他成為更強大的敵人；若不捍衛「紅線」，最終就會面對無法想像的後果。

蓋拉格指出，中國正以南海挑釁、網路攻擊與經濟脅迫來測試紅線，俄羅斯戰機與無人機也在愛沙尼亞、波蘭、羅馬尼亞乃至丹麥周邊進行「灰色地帶戰爭」。若對挑釁缺乏果斷回應，就是在透支未來，以今日虛假的平靜，換取明日更大的危險，而今日的安全與自由，將取決於領導者是否具備鋼鐵意志。

