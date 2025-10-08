駐日代表處舉辦國慶酒會 193日本國會議員出席擠爆舞台

日本國會議員今年有193人出席國慶酒會，拍攝來賓大合照時擠爆舞台。（記者林翠儀攝）

駐日代表處今天在東京舉行國慶酒會，今年日本國會議員出席狀況相當踴躍，共有193人參加，而且涵蓋了各黨派，前首相安倍晉三夫人安倍昭惠也全程參與，由於大家都很捧場，拍攝大合照時舞台出現爆場盛況，這也是往年非常少見的情況。

今天到場的來賓，還有「日本台灣交流協會」新舊會長隅修三和大橋光夫，日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員等，我國友邦巴拉圭、馬紹爾、瓜地馬拉、教廷及理念相近國家駐日使節人員、日本各大媒體、各界重要貴賓及旅日僑胞等1000多位賓客來場致賀。

請繼續往下閱讀...

今年最特別的是日本國會議員參加的情況相當踴躍，可能是因為自民黨的總裁選舉才剛結束，而臨時國會也尚未開議，不像去年剛好遇到眾院解散的選舉期間，議員忙於選戰無暇出席或是前來祝賀後就離場，包括自民黨、立憲民主黨、日本維新之會、國民民主黨、參政黨等國會參、眾議員共193位出席。其中包法相鈴木馨祐、環境相淺尾慶一郎、農林水產副大臣瀧波宏文，還有新任自民黨幹事長代行萩生田光一等重量級人物。

很多人都是待到來賓致詞完畢，舉杯敬酒後才逐漸離場，最特別的是今年安排來賓和到場議員大合照，由於人數太多擠爆舞台。

李逸洋致詞表示，台灣股票市場市值為全球排名第8，排名前7的國家人口皆為台灣的數倍到數十倍，平均人口為台灣的25倍。明年台灣人均GDP可望達到4萬美元，去年台灣的人均金融資產淨額為全球第5，躋身富裕國家之列。台下爆出熱烈掌聲。

但李逸洋也提到台灣的處境，中國仍持續施加軍事壓力，他要感謝美日不斷重申台海和平與穩定的重要性，他也期待今後台灣將持續與民主國家共同守護台灣海峽及區域的和平與繁榮。

日本台灣交流協會會長隅修三、日華議員懇談會會長古屋圭司、安倍昭惠夫人及東京國際大學理事長．總長倉田信靖、全日本台灣連合會會長趙中正及日本中華聯合總會會長羅鴻健等與會貴賓上台致詞。日方來賓均對台灣花蓮嚴重災情表示慰問之意。

今天的酒會安排「台醫會南杏合唱團」、台灣文化中心「若林舞蹈班」及該中心歌謠班表演歌曲及原住民舞蹈，最後大合唱「台灣」曲目之際，李逸洋登台吹奏薩克風，這也是他在國慶酒會的處女秀，獲得滿堂喝采。

安倍昭惠夫人（前左）及法相鈴木馨祐（二排中）出席國慶酒會。（記者林翠儀攝）

自民黨新任幹事長代表萩生田光一與副代表蔡明耀合照。（記者林翠儀攝）

參政黨由黨魁神谷宗幣率5名議員出席。（記者林翠儀攝）

駐日代表李逸洋在國慶酒會吹奏薩克斯風。（記者林翠儀攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法