為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    天選之人！剛抱走300萬又中3000萬頭獎 美國男激喊：差點昏倒

    2025/10/08 22:20 即時新聞／綜合報導
    美國康乃狄克州一名男子今年運勢超旺，兩度中獎抱走110萬美元彩金（約新台幣3363萬元）。（圖擷自CT Lottery）

    美國康乃狄克州一名男子今年運勢超旺，兩度中獎抱走110萬美元彩金（約新台幣3363萬元）。（圖擷自CT Lottery）

    美國康乃狄克州一名男子今年運勢超旺，買彩劵短短幾個月內兩次中高額獎金，累積抱走110萬美元（約新台幣3363萬元）。這名幸運得主坦言中獎時激動到差點昏倒，連親友聽聞後也驚呼難以置信。

    紐約郵報》報導，來自康州布里奇波特市的男子薩特斯（Shelley Suttles），9月30日到當地一家便利商店跑腿時，臨時起意購買一張「Ultimate 7s」刮刮樂，結果竟刮出100萬美元（約新台幣3057萬元）的頭獎。他回憶當時驚訝到差點昏倒，並立刻打電話向妹妹報喜，對方在電話那頭激動尖叫，直呼不敢相信。

    令人驚訝的是，這已經是薩特斯今年第二次中大獎。今年夏天，他也曾透過「Cash5」樂透遊戲贏得10萬美元（約新台幣305萬元）獎金。根據康州樂透資料，「Ultimate 7s」中頭獎的機率為130萬分之1，「Cash5」則為32萬分之一，能在短短幾個月內連續兩次抱回高額獎金，極為罕見。

    薩特斯表示，這筆意外之財將用來支付帳單，也會捐出一部分給教會，回饋社會。他強調自己十分珍惜這份難得的幸運。康州樂透單位指出，販售這張中獎刮刮樂的「Grand Package Store」也將獲得1萬美元（約新台幣30萬元）獎金作為獎勵。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播