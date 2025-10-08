天選之人！剛抱走300萬又中3000萬頭獎 美國男激喊：差點昏倒

美國康乃狄克州一名男子今年運勢超旺，兩度中獎抱走110萬美元彩金（約新台幣3363萬元）。（圖擷自CT Lottery）

美國康乃狄克州一名男子今年運勢超旺，買彩劵短短幾個月內兩次中高額獎金，累積抱走110萬美元（約新台幣3363萬元）。這名幸運得主坦言中獎時激動到差點昏倒，連親友聽聞後也驚呼難以置信。

《紐約郵報》報導，來自康州布里奇波特市的男子薩特斯（Shelley Suttles），9月30日到當地一家便利商店跑腿時，臨時起意購買一張「Ultimate 7s」刮刮樂，結果竟刮出100萬美元（約新台幣3057萬元）的頭獎。他回憶當時驚訝到差點昏倒，並立刻打電話向妹妹報喜，對方在電話那頭激動尖叫，直呼不敢相信。

令人驚訝的是，這已經是薩特斯今年第二次中大獎。今年夏天，他也曾透過「Cash5」樂透遊戲贏得10萬美元（約新台幣305萬元）獎金。根據康州樂透資料，「Ultimate 7s」中頭獎的機率為130萬分之1，「Cash5」則為32萬分之一，能在短短幾個月內連續兩次抱回高額獎金，極為罕見。

薩特斯表示，這筆意外之財將用來支付帳單，也會捐出一部分給教會，回饋社會。他強調自己十分珍惜這份難得的幸運。康州樂透單位指出，販售這張中獎刮刮樂的「Grand Package Store」也將獲得1萬美元（約新台幣30萬元）獎金作為獎勵。

