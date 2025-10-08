嚴禁葷素不分！歐洲議會表決通過 禁用漢堡、香腸描述素食

歐洲議會8日表決通過禁用素食漢堡一詞。圖為今年4月29日在美國加州1家哈比特漢堡分店拍攝的素食漢堡套餐。（彭博社）

作為一項保護農民的歐洲聯盟（EU）法案的一部份，歐洲議會議員8日以355票對247票，表決通過禁用「素食漢堡」（veggie-burger）一詞的法規修正案，將，以及規定像是牛排（steak）、薄肉片（escalope）與香腸（sausage）等葷食描述，僅能用於含肉產品。

這項法規修正案的目的，在於賦予農民更強大的談判地位，以致食物供應鏈中的大企業無法對農民施加不利條件。

該法規的最終文本，將在歐洲議會、歐盟各國政府，以及歐盟執委會的代表進行談判後定案，其中歐洲議會支持禁用像是「素食漢堡」或「素香腸」（vegan sausage）等字眼；此外，歐洲議會版的素食禁用詞，還包括「漢堡」、「蛋黃」與「蛋白」。

歐盟已將牛奶、固態奶油、鮮奶油、優格與起司等乳製品，定義為「乳腺分泌產品」，意味原本所謂的燕麥奶（oat milk），其實應該是燕麥飲（oat drink）。

