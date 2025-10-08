為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    白吃2年外送！日本無業男「靠1招」下千筆假單 平台慘賠75萬

    2025/10/08 21:30 即時新聞／綜合報導
    日本一名無業男子利用知名外送平台「出前館」漏洞，不斷偽造帳號叫餐。（資料照）

    短短兩年間狂下超過千筆假訂單！日本38歲無業男子利用知名外送平台「出前館」漏洞，不斷偽造帳號叫餐，累積逾1095次訂單，涉案金額高達374萬日圓（約新台幣75萬元）。離譜行徑終於東窗事發，他已被警方逮捕，並依詐欺罪嫌送辦。

    根據《朝日新聞》報導，嫌犯東本拓也，住所位於名古屋市瑞穗區。他自2023年起至今年共註冊124個假帳號，並透過平台下單1095次，訂購品項包括鰻魚便當、漢堡排、冰淇淋等高單價物品。警方換算，每筆訂單平均金額約3400日圓，累積金額達374萬日圓。

    調查發現，東本多次使用免費電子郵件註冊新帳號，甚至搭配假名與隨機住址資訊即可完成開戶，平台在初期並未要求嚴格驗證身分，讓他能夠不斷複製手法、輕易申請新帳號。部分訂單還疑似綁定一次性支付方式，使得追查更加困難。

    警方指出，東本被捕後坦承，起初只是試試看，發現能得逞後便愈做愈多。他直言，「嘗到甜頭後就反覆做了好幾次」。警方認為，他明知行為違法，卻反覆進行，已構成惡意詐欺，案件已依詐欺罪嫌送辦。

