俄羅斯下院投票通過 退出美俄鈽處置協議

俄羅斯國會下議院國家院（State Duma）8日批准退出數年前與美國達成的1項具有里程碑意義的裁武協議，該協議旨在減少數以千計的冷戰時期核彈頭的大量武器級鈽庫存。

2000年簽署、2011年生效的「鈽管理和處置協議」（PMDA）規定，美俄承諾各自銷毀至少34公噸的武器級鈽。根據美國官員表示，此等數量的武器級鈽，足以製造多達1.7萬枚核彈頭。

俄羅斯在退出該協議的立法中指出，美國採取許多新的反俄措施，從根本上改變雙方簽署該協議時的戰略平衡，並對戰略穩定構成額外威脅。

美俄在冷戰結束後拆除數千枚核彈頭，留下大量儲存成本高還有潛在擴散風險的武器級鈽。

PMDA的目標在於將武器級鈽轉為較安全形式，像是混合氧化物 （MOX） 燃料，或在快中子反應爐中對鈽進行輻照，以用於發電。

俄羅斯在2016年暫停執行該協議，理由是遭到美國制裁、被其視為不友俄的北大西洋公約組織（NATO）東擴，以及美國未經俄方同意改變銷毀鈽庫存的方式－－莫斯科認為華府此舉明顯違反協議規定。

根據美國科學家聯盟（The Federation of American Scientists），美俄是全球兩大核子強權，目前合計控制約8000枚核彈頭，遠低於1986年高峰時的7.3萬枚核彈頭。

