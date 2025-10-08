為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    俄羅斯下院投票通過 退出美俄鈽處置協議

    2025/10/08 19:53 編譯張沛元／綜合報導
    俄羅斯國會下議院8日批准退出在過去與美國簽署、承諾銷毀大量可用於製造核彈頭的武器級鈽的協議。圖為2023年6月拍攝的俄羅斯國會下議院大樓外觀。（法新社檔案照）

    俄羅斯國會下議院8日批准退出在過去與美國簽署、承諾銷毀大量可用於製造核彈頭的武器級鈽的協議。圖為2023年6月拍攝的俄羅斯國會下議院大樓外觀。（法新社檔案照）

    俄羅斯國會下議院國家院（State Duma）8日批准退出數年前與美國達成的1項具有里程碑意義的裁武協議，該協議旨在減少數以千計的冷戰時期核彈頭的大量武器級鈽庫存。

    2000年簽署、2011年生效的「鈽管理和處置協議」（PMDA）規定，美俄承諾各自銷毀至少34公噸的武器級鈽。根據美國官員表示，此等數量的武器級鈽，足以製造多達1.7萬枚核彈頭。

    俄羅斯在退出該協議的立法中指出，美國採取許多新的反俄措施，從根本上改變雙方簽署該協議時的戰略平衡，並對戰略穩定構成額外威脅。

    美俄在冷戰結束後拆除數千枚核彈頭，留下大量儲存成本高還有潛在擴散風險的武器級鈽。

    PMDA的目標在於將武器級鈽轉為較安全形式，像是混合氧化物 （MOX） 燃料，或在快中子反應爐中對鈽進行輻照，以用於發電。

    俄羅斯在2016年暫停執行該協議，理由是遭到美國制裁、被其視為不友俄的北大西洋公約組織（NATO）東擴，以及美國未經俄方同意改變銷毀鈽庫存的方式－－莫斯科認為華府此舉明顯違反協議規定。

    根據美國科學家聯盟（The Federation of American Scientists），美俄是全球兩大核子強權，目前合計控制約8000枚核彈頭，遠低於1986年高峰時的7.3萬枚核彈頭。

