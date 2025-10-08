為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    羊水破了就開台！女實況主直播「生小孩」 Twitch執行長留言祝福

    2025/10/08 20:55 即時新聞／綜合報導
    美國女實況主Fandy開直播把自己的分娩生產的過程完整搬上螢幕。（圖擷取自社群平台Ｘ）

    美國女實況主Fandy開直播把自己的分娩生產的過程完整搬上螢幕。（圖擷取自社群平台Ｘ）

    全球最大遊戲直播平台Twitch今（8）日出現史無前例的一幕，美國女實況主Fandy在社群平台透露「羊水破了」，隨即直接開台，把自己的分娩過程完整搬上螢幕。歷經約8小時，她順利生下健康寶寶，最高同時在線人數突破2.7萬，被形容是Twitch創立以來最特殊的一場直播。

    Fandy一早就在X發文「羊水破了所以我打算開台」，隨後真的開啟實況。鏡頭裡，從她陣痛、等待到醫護進入協助，全程毫無保留，讓觀眾驚呼「這不是在玩遊戲，而是見證奇蹟」。

    現場不僅有親友出入，聊天室訊息也被灌爆，網友刷屏加油、祈福，就連Twitch執行長克蘭西（Dan Clancy）都現身留言祝福，讓這場「人生直播」更添話題性。

    整場實況持續約8小時，最終在台灣時間下午3點多傳來嬰兒哭聲，Fandy平安產下孩子。那一刻聊天室瞬間被「恭喜」洗版，觀眾直呼「史上最真實的內容」，更有人笑稱「完全刷新實況定義」。

