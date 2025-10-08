發文威脅「爆頭」小馬可仕 菲律賓部落客被捕

羅梅洛原先的PO文已撤下，新PO文則是用雙關梗酸總統小馬可仕。（擷取自FB @Mike Romero）

菲律賓一名部落客近日因在社群平台PO文，威脅要對總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）「爆頭」被逮，菲律賓執法單位強調，儘管菲律賓人民擁有言論自由，但言論自由是有範圍的。

《法新社》報導，被捕的部落客羅梅洛（Mike Romero）10月3日在臉書PO出了一張總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在宿霧省（Cebu Province）博哥市（Bogo）勘災照片，圖中有一個紅色箭頭指向小馬可仕頭部，文字敘述是「爆頭」。

菲律賓國家調查局（NBI）局長聖地牙哥（Jaime Santiago）在記者會上說，對執法單位而言，爆頭意味著對頭部射擊，「當他表達了這種想法，我們就嚴肅看待。」聖地牙哥更強調：「部落客擁有言論自由，表達自由，但這些權利是有界限的。」

羅梅洛的臉書帳戶擁有9萬8000名追隨者，他自稱是流行歌手兼技術專家，也是前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的死忠支持者。

他原先的「爆頭」爭議PO文已被撤下，取而代之的是一篇類似文章，圖中同樣有著箭頭與小馬可仕等元素，羅梅洛對這張照片的描述是「市政廳真的很準確」。

《法新社》解釋，羅梅洛是在玩雙關梗，Bogo是當地城市博哥市的地名，在宿霧方言中也有「蠢蛋」或「白癡」的意思。

