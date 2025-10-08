飛機上沒有素食餐！美85歲茹素者慘遭肉塊噎死

一位茹素者因沒有素食餐，在飛機上噎著一塊肉，窒息而死。（歐新社資料照）

一位美國南卡羅萊納州心臟內科醫師賈亞維拉在搭乘卡達航空從洛杉磯飛往斯里蘭卡的路程時，因空服人員拒絕提供他原先預定的素食，隨後他在進食飛機餐的過程中，因被肉塊噎住窒息而死亡。

綜合外媒報導，85歲的賈亞維拉（Asoka Jayaweera）是一名純素主義者，航班飛行兩個半小時後開始進行送餐服務，而賈亞維拉被告知飛機上沒有素食餐，空服人員只能提供普通餐時，並跟他說「少吃點肉」。

賈亞維拉的兒子在投訴中聲稱，賈亞維拉噎住後血氧飽和濃度僅有69%，而飛機當時實際上正在美國中西部上空，很容易就能改變航線。不過航空公司告知，由於飛機正在飛越北極圈，無法改道。

當飛機降落於蘇格蘭愛丁堡時，賈亞維拉已經昏迷3個多小時，被緊急送往醫院並宣布死亡，賈亞維拉的兒子說賈亞維拉死於吸入性肺炎，這是一種因食物或液體吸入肺部，而非吞嚥而引起的感染。目前賈亞維拉的兒子已提告航空公司，要求賠償疏忽和非正常死亡造成的損失。

