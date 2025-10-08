為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    不滿關稅戰 印度宗教慶典諷刺上演「女神大戰川普版牛魔王」

    2025/10/08 18:56 編譯張沛元／綜合報導
    印度加爾各答的「杜爾嘉女神節」出現女神對抗面孔神似美國總統川普的惡魔的政治諷刺。（路透、擷自網路，本報合成）

    印度加爾各答的「杜爾嘉女神節」出現女神對抗面孔神似美國總統川普的惡魔的政治諷刺。（路透、擷自網路，本報合成）

    印度教女神杜爾嘉（Durga）高踞其坐騎獅子背上，10隻手各執1件法器；但女神這回的對戰目標，並非常見的印度神話惡魔「摩希剎修羅」（Mahishasura），而是有著滿頭金髮與八塊肌、面孔酷似美國總統川普的新版邪惡勢力代表人物。

    這樽川普版印度教牛魔王雕像，上週在印度東部西孟加拉邦（West Bengal）摩希達巴市（Murshidabad）的印度教節慶「杜爾嘉女神節」（Durga Puja）期間公開亮相，其象徵意義令人難以忽視。

    該宗教慶典意在宣揚邪不勝正，把川普描繪成神話中不敵女神杜爾嘉的惡魔，非僅是政治諷刺，也象徵一度緊密交織的美印關係，已隨著川普上台後欲重塑全球貿易而漸行漸遠。

    「印度與美國過去關係很好，但自從川普上台，他就試圖壓制印度、逼我們、欺壓我們。」摩希達巴市的女神節組委會成員巴薩克（Sanjay Basak）告訴美國有線電視新聞網（CNN），「所以我們把川普描繪成這個被杜爾嘉女神擊敗的惡魔。」

    5天的杜爾嘉女神節期間，整個摩希達巴市搖身一變成為1座露天藝廊；杜爾嘉女神大戰惡魔的神話故事被重新詮釋，反映出當代社會的各種焦慮。

    多年來，該宗教節慶的人偶裝置，已成為民眾宣洩情緒的另類發聲管道，主題從移民危機到與鄰國巴基斯坦交戰不等；美國911恐怖攻擊後，主謀賓拉丹（Osama Bin Laden）一度躍居熱門惡魔人選；2020年，中國國家主席習近平因中印爆發致命邊境衝突而成為新任「摩希剎修羅」。

    印度教信徒3日在印度加爾各答的「杜爾嘉女神節」邊護送女神神像邊手舞足蹈。（路透）

    印度教信徒3日在印度加爾各答的「杜爾嘉女神節」邊護送女神神像邊手舞足蹈。（路透）

    印度西孟加拉邦摩希達巴市的「杜爾嘉女神節」活動中，出現1樽面孔神似美國總統川普的惡魔雕像。（圖擷取自網路）

    印度西孟加拉邦摩希達巴市的「杜爾嘉女神節」活動中，出現1樽面孔神似美國總統川普的惡魔雕像。（圖擷取自網路）

