    婚外情丟家族臉！泰國榴槤大亨挺媳婦 懸賞「打小三」每巴掌2.8萬元

    2025/10/08 19:11 即時新聞／綜合報導
    泰國榴槤園大亨阿儂不滿兒子婚外情，懸賞民眾「打小三」每巴掌賞新台幣2.8萬元。（圖擷取自อานนท์รถทอง臉書）

    泰國春蓬府榴槤園大亨阿儂（Arnon Rodthong）看不下去兒子婚外情，日前氣到在臉書發文懸賞，號召民眾「打小三」每巴掌賞3萬泰銖（約新台幣2.8萬元），甚至嗆聲至少要打十下，引爆全國輿論譁然。隨著爭議越演越烈，他昨（7日）態度急轉彎，宣布取消懸賞，並痛斷父子情。

    65歲的阿儂長年經營大規模果園，是當地知名榴槤商人。他氣憤指出，兒子竟與自家會計「歐恩」暗通款曲，兩人皆為已婚，害得媳婦崩潰受辱。他在貼文中痛罵：「自己有老公還搶別人老公，這種女人太卑鄙，男的也不堪！」

    為了捍衛媳婦尊嚴與家族名譽，阿儂不僅懸賞3萬泰銖給願意出手「賞巴掌」的人，強調「至少要打10下」，還揚言若有人因此遭警方逮捕，他將全額支付罰款。他更秀出桌上疊成山的百萬泰銖現金，誓言以重金討回公道。

    他甚至公開點名兒子涉嫌非法持有兩把槍，直接將車牌號碼貼上網，並加碼懸賞5萬泰銖給能逮捕兒子的員警，還直言「我知道這可能犯法，但我願意承擔一切後果」。

    然而，由於輿論持續延燒，阿儂事後刪文並再度發聲，坦言長輩不應鼓吹暴力，宣布取消懸賞。但同時他放話，將與兒子斷絕關係，並委託律師收回所有登記在兒子名下的資產，改由孫女繼承，「既然兒子不懂珍惜家庭，就別怪我這個父親手段狠」。

