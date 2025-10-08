掃毒零容忍！持有15克海洛因唯一死刑 大馬男運毒52克星國伏法

38歲的馬來西亞籍運毒犯潘尼爾（Pannir Selvam Pranthaman）7日在新加坡伏法。（取自維基百科公領域）

根據美聯社報導，儘管面臨國際社會廢除死刑的巨大壓力，新加坡8日仍在樟宜監獄以絞刑處決了一名38歲的馬來西亞籍運毒犯潘尼爾（Pannir Selvam Pranthaman），這已是新加坡今年第12起、兩週內第二起死刑執行。

潘尼爾於2014年因持有52克海洛因被捕，2017年被判處死刑。此案之所以引發巨大爭議，在於法院在審理時，已認定他僅是一名負責運輸毒品的「車手」（courier），而非販毒集團核心成員。

根據新加坡的嚴格毒品法，任何持有超過15克海洛因者，唯一刑罰就是死刑。然而，法律也設有一道「窄門」，若檢方能發出一紙「實質協助證明」，證實被告已對調查提供有效幫助，法院即可改判無期徒刑。

潘尼爾的律師與人權團體指出，儘管潘尼爾在獄中已向馬來西亞警方供出上游資訊，但新加坡檢方最終仍拒絕發出這份關鍵的證明，導致法院「依法必須」判處他死刑。

國際特赦組織（Amnesty International）在聲明中痛批：「新加坡繼續以毒品管制的名義殘酷地尋求更多處決，這是站不住腳的。然而，沒有證據表明死刑具有獨特的嚇阻作用。」

牧師之子、樂團成員 獄中創作引關注

社運人士透露，出身牧師家庭的潘尼爾熱愛音樂，曾在教會樂團擔任成員，他在死囚牢房中，寫下了許多關於絕望與渴望第二次機會的信件、歌曲與詩詞。他的家人分享了部分歌曲，並由數名馬來西亞歌手演唱錄製，引發社會關注。

新加坡政府則一貫堅稱，死刑對於維護公共安全至關重要。目前，該國仍有超過40名死囚在等待執行。

