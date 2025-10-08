為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    刮刮樂中4千萬差點送命！英男爽跑趴連嗨3個月悲劇了

    2025/10/08 20:23 即時新聞／綜合報導
    英國一名男子刮中100萬英鎊（約新台幣4103萬元）刮刮樂大獎，瞬間翻身成千萬富翁。然而連續沉迷派對狂歡，導致他健康亮紅燈被緊急送醫，示意圖。（彭博）

    英國一名男子刮中100萬英鎊（約新台幣4103萬元）刮刮樂大獎，瞬間翻身成千萬富翁。然而連續沉迷派對狂歡，導致他健康亮紅燈被緊急送醫，示意圖。（彭博）

    一夕致富卻差點賠上性命！英國一名男子7月幸運刮中100萬英鎊（約新台幣4187萬元）刮刮樂大獎，瞬間翻身成千萬富翁。然而連續沉迷派對狂歡，導致他健康亮紅燈被緊急送醫。他坦言，這場病讓他深刻體會到健康的重要性。

    BBC》報導，現年39歲的洛佩茲（Adam Lopez）來自英格蘭諾里奇附近的馬蒂肖村，今年7月他在當地一間雜貨店購買刮刮樂，幸運刮中100萬英鎊，讓原本僅剩12.40英鎊（約新台幣519元）的銀行帳戶一夕暴增。他形容，3個月的人生宛如坐上「雲霄飛車」，沉迷於狂歡派對，過著奢華放縱的生活。

    然而，這樣的生活很快就引發健康危機。9月10日，洛佩茲腿部出現血栓，還擴散到肺部，導致雙側肺栓塞，緊急送醫治療，在醫院住了8天。他回憶當時情況說，「我無法行走、也無法呼吸。當我躺在救護車上聽見鳴笛聲的那一刻，是我人生中最關鍵的轉捩點」。

    洛佩茲坦言，自己其實早就知道這樣的生活不可能持久，卻沒想到會以這種方式收場。他也說，這次的住院經歷猶如「當頭棒喝」，讓他重新思考人生方向，「這筆錢確實讓我體驗了從未有過的生活，但我走錯了方向。這場病讓我學到最重要的一課，健康永遠都要擺第一」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播