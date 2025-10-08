刮刮樂中4千萬差點送命！英男爽跑趴連嗨3個月悲劇了

英國一名男子刮中100萬英鎊（約新台幣4103萬元）刮刮樂大獎，瞬間翻身成千萬富翁。然而連續沉迷派對狂歡，導致他健康亮紅燈被緊急送醫，示意圖。（彭博）

一夕致富卻差點賠上性命！英國一名男子7月幸運刮中100萬英鎊（約新台幣4187萬元）刮刮樂大獎，瞬間翻身成千萬富翁。然而連續沉迷派對狂歡，導致他健康亮紅燈被緊急送醫。他坦言，這場病讓他深刻體會到健康的重要性。

《BBC》報導，現年39歲的洛佩茲（Adam Lopez）來自英格蘭諾里奇附近的馬蒂肖村，今年7月他在當地一間雜貨店購買刮刮樂，幸運刮中100萬英鎊，讓原本僅剩12.40英鎊（約新台幣519元）的銀行帳戶一夕暴增。他形容，3個月的人生宛如坐上「雲霄飛車」，沉迷於狂歡派對，過著奢華放縱的生活。

然而，這樣的生活很快就引發健康危機。9月10日，洛佩茲腿部出現血栓，還擴散到肺部，導致雙側肺栓塞，緊急送醫治療，在醫院住了8天。他回憶當時情況說，「我無法行走、也無法呼吸。當我躺在救護車上聽見鳴笛聲的那一刻，是我人生中最關鍵的轉捩點」。

洛佩茲坦言，自己其實早就知道這樣的生活不可能持久，卻沒想到會以這種方式收場。他也說，這次的住院經歷猶如「當頭棒喝」，讓他重新思考人生方向，「這筆錢確實讓我體驗了從未有過的生活，但我走錯了方向。這場病讓我學到最重要的一課，健康永遠都要擺第一」。

