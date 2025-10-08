五角大廈「印太安全事務助理部長」提名人 台灣應將國防支出提高至GDP10％

美國戰爭部印太安全事務助理部長提名人約翰．盧8日在參議院提名聽證會上表示，台灣應將國防支出提高至國內生產毛額（GDP）的10%。（法新社）

根據香港南華早報8日報導，美國戰爭部（國防部）印太安全事務助理部長提名人約翰．盧（John Noh），8日在參議院軍事委員會的提名聽證會上表示，台灣應「付出代價」，將國防支出提高至國內生產毛額（GDP）的10%，以因應來自北京的威脅。

現任國防部東亞副助理部長的約翰．盧指出，他「強烈支持」川普總統的「美國優先」外交政策，並表示國防部目前正對AUKUS協議進行審查，以確保其完全符合該政策方向。

「國防部正在審查AUKUS，以確保其完全符合川普總統的『美國優先』外交政策……這是一項務實且基於常識的檢視，特別是針對AUKUS所面臨的現實挑戰，包括美國潛艦工業基礎的現況」盧說。他補充：「我相信有一些符合常識的做法，可以強化AUKUS的架構，尤其是第一支柱，使其更具永續性。」

AUKUS協議於2021年拜登政府任內簽署，分為兩大支柱。第一支柱方面，澳洲已同意向美國購買至少三艘維吉尼亞級潛艦，並最終與英國合作建造AUKUS級核動力潛艦供英澳使用；第二支柱則聚焦三國共同研發新技術，並可能納入日本、南韓、加拿大與紐西蘭等夥伴。

然而，美國同意出售維吉尼亞級潛艦的決定，引發外界對美國造船業產能的憂慮，因該產業目前已難以滿足美國海軍自身的需求。

參議院軍事委員會主席、共和黨籍參議員韋克爾（Roger Wicker）在聽證會上表示，對AUKUS的審查讓「我們堅定的盟友澳洲感到困擾」。他說：「我對國防部針對日本、南韓、澳洲與台灣的一些決策感到困惑。」

韋克爾也對台灣軍援政策表達憂慮。華盛頓郵報上月報導指出，川普政府已暫停對台灣4億美元的軍事援助。韋克爾警告，國防部可能仿效援助烏克蘭的模式，動用「總統撥款權」（PDA）先調度武器，再要求台灣購回原本授權援助的裝備，這樣的做法將違背國會原意。

針對台灣議題，盧表示，儘管他是「最支持」強化美國在印太地區嚇阻能力的人，但他也「強烈認為」台灣必須「盡自己責任並付出代價」，提高國防支出以因應北京威脅。

他指出，「正是川普總統提出，台灣——這個面臨解放軍生存威脅的島嶼——應將國防支出提高至GDP的10%以上。我強烈支持這一點」，「我們必須確保區域內的盟友與夥伴投入更多資源、花更多錢，並盡到自身責任」。

在事前提交給委員會的書面答詢中，盧也表達支持川普政府施壓盟友增加國防投資的政策，主張亞太國家應承擔更多防衛責任。

根據7月媒體報導，國防部政策次長柯伯吉曾要求日本與澳洲明確說明，若華府與北京因台灣問題爆發軍事衝突，兩國將扮演何種角色。他也多次主張，駐韓美軍2萬8500人應用於遏制中國威脅，而首爾應自行防衛對抗平壤。柯伯吉認為，美國資源有限，無法同時應對中國與北韓的雙重威脅。

