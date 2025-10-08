聯邦槓上地方！ 德州國民兵進駐伊利諾州 芝加哥市長控告違憲

德州國民兵部隊7日進駐伊利諾州芝加哥郊區的一處陸軍預備役中心。（美聯社）

美國總統川普派遣軍隊進駐民主黨執政城市的爭議持續升級。根據福斯新聞網（Fox News）報導，五角大廈7日證實，200名德州國民兵已抵達伊利諾州，將展開為期60天的部署，以保護聯邦人員與財產。

伊利諾州州長普里茨克（J.B. Pritzker）與芝加哥市長強森（Brandon Johnson）強烈反彈，不僅提起訴訟，更簽署行政命令反制，使這場聯邦與地方的權力對峙進入司法戰場。

事件導火線是芝加哥郊區布羅德維尤（Broadview）的移民及海關執法局（ICE）設施附近連日發生反移民執法抗議活動。國土安全部長諾姆（Kristi Noem）4日宣布，由於聯邦探員的車輛遭約10輛汽車包圍衝撞，將派遣額外人員前往伊利諾州。

德州共和黨籍州長艾伯特（Greg Abbott）在社群媒體上表示，部隊進駐是為了「確保聯邦政府能安全地執行聯邦法律」，強調這是「把美國放在第一位」。

州長提告 質疑聯邦越權

伊利諾州民主黨籍州長普里茨克已對川普政府提起訴訟，試圖阻止國民兵行動。爭議核心在於：聯邦政府是否有權在未經州長同意下，調派一州國民兵至另一州執行任務？這涉及美國憲法對聯邦與州權限的界定。普立茲克批評，聯邦探員的行動如同製造「戰區」。

芝加哥市長強森也簽署行政命令，設立「ICE禁區」反制，禁止聯邦移民探員使用市有財產進行執法。他批評：「川普政府必須停止對芝加哥的戰爭。」

社運團體計畫抗議芝加哥當地社運團體計畫8日下午發動緊急抗議。發言人指控川普政府此舉是「種族主義攻擊」，並表示將團結抵抗聯邦行動。

