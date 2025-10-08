為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美潮鞋名店倉庫驚見上千雙「贓」鞋 創辦人當場被逮

    2025/10/08 18:18 即時新聞／綜合報導
    美國警方突襲知名球鞋店CoolKicks的倉庫，查獲市值高達50萬美元（約新台幣1528萬元）的失竊鞋款與服飾。（圖擷自Google地圖）

    美國警方突襲知名球鞋店CoolKicks的倉庫，查獲市值高達50萬美元（約新台幣1528萬元）的失竊鞋款與服飾。（圖擷自Google地圖）

    美國知名球鞋店CoolKicks涉嫌收購失竊商品，警方日前突襲該公司倉庫，查獲市值高達50萬美元（約新台幣1528萬元）的失竊鞋款與服飾，並當場逮捕創辦人尚姆斯（Adeel Shams）。CoolKicks隨後發聲明強調，對於商品來源非法並不知情，案件目前仍在調查中。

    綜合外媒報導，根據洛杉磯警察局說明，警方與多個執法單位於上週四持搜索令突襲CoolKicks位於聖塔莫尼卡的倉庫，並當場查獲超過2100雙Nike球鞋及150箱服飾，總市值估計高達50萬美元（約新台幣1528萬元）。現年34歲的創辦人尚姆斯當場遭警方以涉嫌接收贓物罪名逮捕，之後雖已獲釋，但預計將於本月稍晚出庭。

    據了解，突襲行動發生時，CoolKicks正透過直播平台進行球鞋拍賣，尚姆斯本人也親自上鏡參與。當警方突然闖入時，他感到相當錯愕，並懷疑自己是否遇到「惡作劇報警」。這一突發畫面被直播觀眾即時目睹，並迅速在社群媒體上引發關注與討論。

    對於被查獲的商品來源，CoolKicks隨後在社群媒體表示，公司一向秉持誠信經營，對於此次涉入失竊物品案件感到相當震驚，並強調是在不知情的情況下購買的。聲明中也澄清，目前並無任何證據指出這批商品為仿冒品，僅涉及商品來源是否合法。目前案件仍在持續調查中。

