假送貨真性侵！馬來西亞男闖女宿綁4人 二度性侵後離奇暴斃

馬來西亞驚傳假送貨真性侵事件，加害者被警方逮捕後突暴斃身亡。（情境照）

馬來西亞吉隆坡近日發生駭人聽聞的「假送貨真性侵」事件，一名男子假扮送貨員闖入女子宿舍，不僅挾持4名華裔女子，還二度性侵其中一人。警方趕抵現場將人制伏後，嫌犯竟突然暴斃身亡。

據《星洲日報》報導，事件發生於10月6日中午，地點在吉隆坡文良港旺沙瑪朱。一名26歲男子冒充送貨員混入一處女員工宿舍，隨即持刀威脅、屋內4名女子，綑綁她們雙手。其中3人被關進主臥室，另一名年輕女子則被拖進房間，在臥室與廁所內遭嫌犯二度性侵。

事發過程中，一名女子趁嫌犯不注意傳訊向上司求救，上司立即報警。警方接獲通報趕抵現場敲門約5分鐘後，嫌犯假裝配合開門，卻突然持菜刀襲警，導致員警臉部被揮拳擊中、手臂遭咬傷。最終在公寓保全協助下，警方成功制伏嫌犯。

沒想到，男子被捕後聲稱呼吸困難，隨即陷入昏迷。警方立即為他及受害女子呼叫救護車，但醫護人員抵達時，男子已無生命跡象。遺體後送吉隆坡醫院解剖，初步檢查未見明顯外傷，目前仍待法醫釐清死因。

警方指出，4名受害女子臉部、手臂及身體均有輕傷，遭性侵女子的部分財物也被搶走，包括200令吉現金（約新台幣1450元）及提款卡。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

