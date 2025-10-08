為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    假送貨真性侵！馬來西亞男闖女宿綁4人 二度性侵後離奇暴斃

    2025/10/08 17:05 即時新聞／綜合報導
    馬來西亞驚傳假送貨真性侵事件，加害者被警方逮捕後突暴斃身亡。（情境照）

    馬來西亞驚傳假送貨真性侵事件，加害者被警方逮捕後突暴斃身亡。（情境照）

    馬來西亞吉隆坡近日發生駭人聽聞的「假送貨真性侵」事件，一名男子假扮送貨員闖入女子宿舍，不僅挾持4名華裔女子，還二度性侵其中一人。警方趕抵現場將人制伏後，嫌犯竟突然暴斃身亡。

    據《星洲日報》報導，事件發生於10月6日中午，地點在吉隆坡文良港旺沙瑪朱。一名26歲男子冒充送貨員混入一處女員工宿舍，隨即持刀威脅、屋內4名女子，綑綁她們雙手。其中3人被關進主臥室，另一名年輕女子則被拖進房間，在臥室與廁所內遭嫌犯二度性侵。

    事發過程中，一名女子趁嫌犯不注意傳訊向上司求救，上司立即報警。警方接獲通報趕抵現場敲門約5分鐘後，嫌犯假裝配合開門，卻突然持菜刀襲警，導致員警臉部被揮拳擊中、手臂遭咬傷。最終在公寓保全協助下，警方成功制伏嫌犯。

    沒想到，男子被捕後聲稱呼吸困難，隨即陷入昏迷。警方立即為他及受害女子呼叫救護車，但醫護人員抵達時，男子已無生命跡象。遺體後送吉隆坡醫院解剖，初步檢查未見明顯外傷，目前仍待法醫釐清死因。

    警方指出，4名受害女子臉部、手臂及身體均有輕傷，遭性侵女子的部分財物也被搶走，包括200令吉現金（約新台幣1450元）及提款卡。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播