2中國遊客馬來西亞度假失聯 手機定位「海域深處」

兩名中國籍遊客本月4日在馬來西亞沙巴州曼塔那尼島的度假村失聯，友人試圖以手機定位尋人，但手機信號顯示最後出現在海域深處。（圖擷取自微博）

2名中國籍遊客本月4日在馬來西亞沙巴州曼塔那尼島的度假村失聯，友人試圖以手機定位尋人，但手機信號顯示最後出現在海域深處，令人擔憂，當地警方已展開搜救行動，目前仍在進行搜索。

根據中媒報導，失聯2人分別為25歲於姓男子及28歲范姓女子。2人於10月4日下午2時14分入住「絲綢美人魚度假村」，原定於次日11時30分退房，但未按計畫辦理退房手續，隨後失去聯繫。根據報導，最後一次目擊時，男方穿著黑色長袖與長褲，女方穿著黑色短袖與短褲。

據於男友人張男透露，於男在10月3日曾提到計畫參加浮潛、觀看日落等活動，但具體行程尚不清楚。張男表示，通常於男會與他保持聯繫，但當天突然失聯，讓他感到擔憂。

經過聯絡當地的同事，張男得知在於男的住宿地點發現了1台平板電腦，並透過設備定位功能找到了他手機與藍牙耳機的信號位置。定位顯示，手機最後的信號出現在海域深處，而藍牙耳機的其中1隻信號顯示在市區，另1隻則停留在海上。

報導指，當地警方獲報後帶領潛水人員展開搜救行動，然而，由於當地近日天氣多變且海況不佳，搜救難度較大，至今尚未找到，但搜救仍持續進行中。搜救行動目前由馬來西亞皇家警察哥打峇魯分局主導，並協同警察空中部隊、普通行動部隊、水警、消防與救援局、馬來西亞海事執法局、民防部隊以及當地村民，合共55人參與。

