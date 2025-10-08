為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    奇蹟！聖母峰突降暴風雪 流浪狗引領嚮導開路 百人跋涉9小時脫困

    2025/10/08 17:31 即時新聞／綜合報導
    1名嚮導與1隻狗在暴雪中開路，帶領受困聖母峰東坡5000公尺的百餘名山友下山。（圖擷自微博）

    1名嚮導與1隻狗在暴雪中開路，帶領受困聖母峰東坡5000公尺的百餘名山友下山。（圖擷自微博）

    日前聖母峰位於中國西藏的東坡營地突降下暴風雪，許多山友受困在5000多公尺高山，情況危急，所幸1名嚮導以及1隻狗跳出來開路，帶領100多人徒步9小時脫困。

    綜合中國媒體報導，10月4日午後，聖母峰東坡突然降下暴雪，短短2小時就累積50公分積雪，營地帳篷接連坍塌，通訊不穩定，能見度不到5公尺，許多遊客受困其中；1名擁有13年高原嚮導經驗的「無極」挺身而度，在隔日清晨果斷下撤。

    嚮導「無極」在最前面開路，後面上百名人員跟著，除了「無極」外，1隻跟著登山隊伍上山的流浪狗「小白」也一同陪伴，在前方探路，也成為撤離隊伍的精神支柱；有旅客拍下1人1狗帶隊突圍的畫面，他們回憶道，每當有人體力不支放慢腳步，狗狗就會停下來回頭張望，彷彿在催促大家跟上；當「小白」停下探路時，牠又會跑到隊伍前方嗅探方向，在極端環境下，這靈活身影緩解了眾人的恐懼。

    整個隊伍從5日上午9點半開始下撤，直到傍晚6點30分才抵達山腳，在雪地中跋涉9小時脫困，有旅客在脫困後還塞了5000元人民幣給嚮導，感謝他率領大家撿回一命；「無極」事後受訪時表示，自己從業十幾年從未見過這麼大的雪，有的雪坑一踩下去，基本上就超過腰。而被網讚英雄犬的「小白」也有許多單位爭相想認養。

