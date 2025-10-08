無畏「詛咒銘文」！埃及4000年壁畫離奇消失 疑遭盜墓賊鋸走

埃及當局5日證實，一幅擁有4000年歷史的石灰岩壁畫，從古墓內離奇失蹤。（圖擷取自@Bennu 社群平台「X」）

日前埃及當局證實，一幅擁有4000年歷史的石灰岩壁畫從古墓離奇失蹤，疑似被盜墓賊闖入偷走。值得注意的是，被竊古墓外牆罕見刻滿大量「詛咒銘文」（curse inscribed），但似乎仍無法嚇阻貪得無厭的宵小洗劫。

埃及上個月爆出博物館內千年文物失竊，最終遭賤賣並被冶煉廠熔為黃金的駭人消息。綜合外媒報導，埃及國內在短短1個月，接連發生千年文物失竊案，引發當局高度關注。根據埃及文物最高委員會的秘書長伊斯邁爾（Mohamed Ismail）5日公告，位於開羅南郊的薩卡拉古墓群（Saqqara necropolis），考古學家發現其中一座名為「肯提卡古墓」（tomb of Khentika），有遭到盜墓賊闖入並竊走文物的痕跡。

報導指出，肯提卡古墓歷史可追溯到西元前2700年至2200年，大約是在埃及古王國時期第6王朝建立，於1950年代被後人發現，自2019年以來不曾對外開放。經過調查，失竊文物是一幅尺寸約16x24英寸（約41x61公分）壁畫，目前檢方已著手調查壁畫消失原因，雖然目前尚未公布更多細節，但有消息人士聲稱，是被人用電鋸從墓壁上鑿下。

據了解，失竊壁畫描繪古埃及曆法的內容，將1年劃分為3個季節，來對應尼羅河漲退變化對當時農業的影響，分為氾濫期「阿赫特」（Akhet）、播種期「普羅雅特」（Proyat）與收穫期「肖穆」（Shomu），壁畫上的生動畫面，也是協助考古學家研究古埃及人日常生活、對自然現象崇拜等文化的重要史料。

另據埃及當地媒體報導，一支遠從英國前往肯提卡古墓進行研究的考古團隊，早在今年5月就發現壁畫不翼而飛，但直到本月才被當局證實這項消息。考古學家德希什（Ali Abu Deshish）則透露，這座古墓的主人是古埃及高官肯提卡（Khenti Ka），他擁有祭司、皇宮監督者等頭銜，墓室以描繪古埃及日常生活場景的浮雕而聞名。

德希什也強調，埃及任何文物不是拿來買賣的商品，而是屬於「全人類的遺產」。報導介紹，薩卡拉古墓群位於埃及古都孟菲斯（Memphis）遺址範圍內，與達舒爾（Dahshur）、阿布西爾（Abu Rawash）、吉薩金字塔（Giza Pyramids）、左塞爾金字塔（Pyramid of Djoser）等金字塔遺蹟，同屬世界文化遺產。

值得注意的是，肯提卡古墓室還是目前已發現的埃及古墓中，少數在外牆刻有詛咒銘文、「馬斯塔巴式」（mastaba）古墓之一，這類古墓通常被建成平頂長方形、外部呈斜坡面的建築。另據英國埃及學家詹姆斯（Harry James）1950年代的研究，墓室外的詛咒銘文是用來警告入侵者，倘若擅闖墓室，將會遭受神靈降下的懲罰。

A 4,000-year-old limestone tablet has gone missing from Egypt’s Saqqara necropolis, following the recent theft of a gold bracelet from the national museum.https://t.co/zgRLeOnd1I — News Central TV （@NewsCentralTV） October 7, 2025

