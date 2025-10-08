為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    無畏「詛咒銘文」！埃及4000年壁畫離奇消失 疑遭盜墓賊鋸走

    2025/10/08 18:15 即時新聞／綜合報導
    埃及當局5日證實，一幅擁有4000年歷史的石灰岩壁畫，從古墓內離奇失蹤。（圖擷取自@Bennu 社群平台「X」）

    埃及當局5日證實，一幅擁有4000年歷史的石灰岩壁畫，從古墓內離奇失蹤。（圖擷取自@Bennu 社群平台「X」）

    日前埃及當局證實，一幅擁有4000年歷史的石灰岩壁畫從古墓離奇失蹤，疑似被盜墓賊闖入偷走。值得注意的是，被竊古墓外牆罕見刻滿大量「詛咒銘文」（curse inscribed），但似乎仍無法嚇阻貪得無厭的宵小洗劫。

    埃及上個月爆出博物館內千年文物失竊，最終遭賤賣並被冶煉廠熔為黃金的駭人消息。綜合外媒報導，埃及國內在短短1個月，接連發生千年文物失竊案，引發當局高度關注。根據埃及文物最高委員會的秘書長伊斯邁爾（Mohamed Ismail）5日公告，位於開羅南郊的薩卡拉古墓群（Saqqara necropolis），考古學家發現其中一座名為「肯提卡古墓」（tomb of Khentika），有遭到盜墓賊闖入並竊走文物的痕跡。

    報導指出，肯提卡古墓歷史可追溯到西元前2700年至2200年，大約是在埃及古王國時期第6王朝建立，於1950年代被後人發現，自2019年以來不曾對外開放。經過調查，失竊文物是一幅尺寸約16x24英寸（約41x61公分）壁畫，目前檢方已著手調查壁畫消失原因，雖然目前尚未公布更多細節，但有消息人士聲稱，是被人用電鋸從墓壁上鑿下。

    據了解，失竊壁畫描繪古埃及曆法的內容，將1年劃分為3個季節，來對應尼羅河漲退變化對當時農業的影響，分為氾濫期「阿赫特」（Akhet）、播種期「普羅雅特」（Proyat）與收穫期「肖穆」（Shomu），壁畫上的生動畫面，也是協助考古學家研究古埃及人日常生活、對自然現象崇拜等文化的重要史料。

    另據埃及當地媒體報導，一支遠從英國前往肯提卡古墓進行研究的考古團隊，早在今年5月就發現壁畫不翼而飛，但直到本月才被當局證實這項消息。考古學家德希什（Ali Abu Deshish）則透露，這座古墓的主人是古埃及高官肯提卡（Khenti Ka），他擁有祭司、皇宮監督者等頭銜，墓室以描繪古埃及日常生活場景的浮雕而聞名。

    德希什也強調，埃及任何文物不是拿來買賣的商品，而是屬於「全人類的遺產」。報導介紹，薩卡拉古墓群位於埃及古都孟菲斯（Memphis）遺址範圍內，與達舒爾（Dahshur）、阿布西爾（Abu Rawash）、吉薩金字塔（Giza Pyramids）、左塞爾金字塔（Pyramid of Djoser）等金字塔遺蹟，同屬世界文化遺產。

    值得注意的是，肯提卡古墓室還是目前已發現的埃及古墓中，少數在外牆刻有詛咒銘文、「馬斯塔巴式」（mastaba）古墓之一，這類古墓通常被建成平頂長方形、外部呈斜坡面的建築。另據英國埃及學家詹姆斯（Harry James）1950年代的研究，墓室外的詛咒銘文是用來警告入侵者，倘若擅闖墓室，將會遭受神靈降下的懲罰。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播