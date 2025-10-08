為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    身藏8隻活體動物！台男涉走私泰國機場被捕 恐面臨10年牢獄

    2025/10/08 18:27 即時新聞／綜合報導
    台灣一名男子涉嫌走私受到保護的野生動物被泰國政府逮捕。（圖翻攝自泰國國家公園、野生動物和植物保護局官方臉書）

    台灣一名男子涉嫌走私受到保護的野生動物被泰國政府逮捕。（圖翻攝自泰國國家公園、野生動物和植物保護局官方臉書）

    泰國國家公園、野生動物和植物保護局（Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation，DNP）昨（7日）通報，台灣一名男子涉嫌將多隻受保護的野生動物藏在身上，企圖走私偷運出境被逮捕。該名男子正面臨多項泰國動保相關犯罪指控，若罪名成立，最高恐面臨10年監禁！

    泰國DNP依據《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》（CITES，又稱華盛頓公約）成立的野生動植物保護處處長潘帕克迪（Sadudee Panpakdee），昨透過官方臉書發布消息，本月7日凌晨1點（台灣時間7日凌晨2點）左右，曼谷廊曼國際機場（Don Mueang International Airport）野生動物檢查站查獲活物走私者，警方獲報出動拘捕了54歲嫌犯邱國樹（CHIU KUO-SHU，音譯）。

    經查，邱國樹持有中華民國護照，是泰國亞洲航空（Thai AirAsia）航班FD234的乘客，該航班訂於7日凌晨2點35分（台灣時間7日凌晨3點35分）起飛，目的地為高雄國際機場。據報，邱國樹進入航站行李檢查X光機時，被抓包身上藏有8隻活體動物，分別為2隻懶猴、1隻松鼠、3隻水獺和2隻刺山龜，而他使用的是6個白色網袋和1只黑色長襪進行藏匿。

    由於邱國樹沒能出示任何合法許可文件，顯示這批動物並非經由合法管道取得，且企圖偷運出境，涉犯該國包括《野生動物保護法》非法持有及出口受保育動物、《海關法》未經報關輸出貨物及《動物傳染病法》未經許可輸出動物等罪，若相關罪名成立，最高恐面臨10年徒刑和100萬泰銖（約新台幣94萬）的罰金。目前邱國樹和查獲的證物已移送法辦，至於沒入的動物則交由DNP進行健康檢查和後續照養。

    台灣一名男子涉嫌走私受到保護的野生動物被泰國政府逮捕。（圖翻攝自泰國國家公園、野生動物和植物保護局官方臉書）

    台灣一名男子涉嫌走私受到保護的野生動物被泰國政府逮捕。（圖翻攝自泰國國家公園、野生動物和植物保護局官方臉書）

    台灣一名男子因涉嫌走私多隻受到保護的野生動物遭泰國政府逮捕。（圖翻攝自泰國國家公園、野生動物和植物保護局官方臉書）

    台灣一名男子因涉嫌走私多隻受到保護的野生動物遭泰國政府逮捕。（圖翻攝自泰國國家公園、野生動物和植物保護局官方臉書）

    台灣一名男子因涉嫌走私多隻受到保護的野生動物遭泰國政府逮捕。（圖翻攝自泰國國家公園、野生動物和植物保護局官方臉書）

    台灣一名男子因涉嫌走私多隻受到保護的野生動物遭泰國政府逮捕。（圖翻攝自泰國國家公園、野生動物和植物保護局官方臉書）

    熱門推播