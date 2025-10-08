炫耀兒子結婚收紅包惹禍！中國男「曬163萬禮金」慘被整箱抱走

中國一名男子在抖音看到炫耀兒子結婚的影片，心生歹念潛入對方家中偷走38萬人民幣現金。（擷取自環球網）

中國江西省餘江區一名彭姓男子日前在抖音上炫耀，兒子結婚共收得38萬元人民幣（約台幣163萬元）禮金，未料影片竟成為慣竊的犯案線索。另一名同姓男子從影片與留言區中推敲出對方住處後潛入偷竊，將整箱紅包禮金一掃而空，最終遭警方逮捕。

綜合中媒報導，彭姓嫌犯9月29日瀏覽抖音時，看到彭男分享兒子婚禮的影片，並注意到留言區有人稱呼他為「鐵山彭總」，再加上平台顯示定位，鎖定他住在錦江鎮鐵山村。

彭嫌隔天潛入屋內，偷走裝滿禮金的箱子。失主發現財物遭竊後立即報警，警方根據監視器畫面循線追緝，於10月2日在嫌犯妻子的店舖內查獲贓款，成功追回全部38萬元人民幣。

彭嫌供稱，因照顧病父染上賭癮、欠下債務，平時知道一般家庭不太會存放大量現金，但婚宴期間紅包多、來不及入帳，遂將抖音作為物色目標的管道。

他坦言看到受害者影片後，先搜索地點再喬裝開車前往行竊。原以為只有幾萬元人民幣，沒想到打開箱子竟有38萬，他當下心想「打開那刻我就知道這次栽了」。

