公認最爛位置！ 多旅遊專家警告搭機別買「這排」：又吵又晃

民眾選擇搭機出遊時，總會擔心買到不太舒適的座位，讓自己整個飛行期間感到痛苦。示意圖。（彭博資料照）

民眾選擇搭機出遊時，總會擔心買到不太舒適的座位，讓自己整個飛行期間感到痛苦。不少旅遊專家表示，如果旅客想要有舒適又不惱人的飛行體驗，請盡可能別買機艙內的「最後一排」，因為這個區域不僅噪音大、搭乘體感晃動強烈，加上緊鄰容易有氣味的廁所與廚房，可說是全機艙最不受歡迎的位置。

綜合外媒報導，不少旅客都曾有過不愉快的搭機經驗，為了協助旅客減少這方面的困擾，媒體整理多位旅遊專家的說法，這些專家最不推薦的區域全都是「機艙最後一排」。機場接送平台Transfeero專家安德莉亞（Andrea Platania）指出，這排的座椅通常無法後仰，且噪音多、離廁所太近，被公認位置是最糟糕的選擇。

英國旅遊公司Thomas Cook Holidays的數位總監史密斯（Nicholas Smith），也有類似的看法，指出位於機尾的座位通常較為吵雜，因為它不僅靠近引擎，還靠近機艙內的廚房與廁所，容易遇到被服務速度最慢、餐點選擇受限等困擾，並且飛機遇到亂流時，這一排乘客感受到的顛簸晃動。會是最為明顯的族群。

行李寄存公司Stasher執行長韋德本-戴伊（Jacob Wedderburn-Day）則指出，旅客若想要多一點私人空間、減少被干擾的情況，應避免選擇靠近廁所和廚房的座位，也不建議坐在空服員經常存放物品櫃子附近的位置。旅遊部落客尼可爾斯（Izzy Nicholls）也認同其他專家看法，並補充後排座位登機、下機時間皆會被排在後段。

此外，上述專家也對有不同需求的旅客，列出最佳座位建議︰若預算允許或急著轉機，推薦直接選頭等艙、靠近機頭走道的前排位置，各種被干擾情況最少；容易暈機的旅客，推薦鄰近機翼上方的座位，這區域接近飛機重心，晃動感明顯較輕；想要雙腳有較多伸展空間的話，則可以選擇「隔板排」或「出口排」。

