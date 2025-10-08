為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    公認最爛位置！ 多旅遊專家警告搭機別買「這排」：又吵又晃

    2025/10/08 16:23 即時新聞／綜合報導
    民眾選擇搭機出遊時，總會擔心買到不太舒適的座位，讓自己整個飛行期間感到痛苦。示意圖。（彭博資料照）

    民眾選擇搭機出遊時，總會擔心買到不太舒適的座位，讓自己整個飛行期間感到痛苦。示意圖。（彭博資料照）

    民眾選擇搭機出遊時，總會擔心買到不太舒適的座位，讓自己整個飛行期間感到痛苦。不少旅遊專家表示，如果旅客想要有舒適又不惱人的飛行體驗，請盡可能別買機艙內的「最後一排」，因為這個區域不僅噪音大、搭乘體感晃動強烈，加上緊鄰容易有氣味的廁所與廚房，可說是全機艙最不受歡迎的位置。

    綜合外媒報導，不少旅客都曾有過不愉快的搭機經驗，為了協助旅客減少這方面的困擾，媒體整理多位旅遊專家的說法，這些專家最不推薦的區域全都是「機艙最後一排」。機場接送平台Transfeero專家安德莉亞（Andrea Platania）指出，這排的座椅通常無法後仰，且噪音多、離廁所太近，被公認位置是最糟糕的選擇。

    英國旅遊公司Thomas Cook Holidays的數位總監史密斯（Nicholas Smith），也有類似的看法，指出位於機尾的座位通常較為吵雜，因為它不僅靠近引擎，還靠近機艙內的廚房與廁所，容易遇到被服務速度最慢、餐點選擇受限等困擾，並且飛機遇到亂流時，這一排乘客感受到的顛簸晃動。會是最為明顯的族群。

    行李寄存公司Stasher執行長韋德本-戴伊（Jacob Wedderburn-Day）則指出，旅客若想要多一點私人空間、減少被干擾的情況，應避免選擇靠近廁所和廚房的座位，也不建議坐在空服員經常存放物品櫃子附近的位置。旅遊部落客尼可爾斯（Izzy Nicholls）也認同其他專家看法，並補充後排座位登機、下機時間皆會被排在後段。

    此外，上述專家也對有不同需求的旅客，列出最佳座位建議︰若預算允許或急著轉機，推薦直接選頭等艙、靠近機頭走道的前排位置，各種被干擾情況最少；容易暈機的旅客，推薦鄰近機翼上方的座位，這區域接近飛機重心，晃動感明顯較輕；想要雙腳有較多伸展空間的話，則可以選擇「隔板排」或「出口排」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播